Neanche il dodicesimo giorno di guerra ha portato speranze di pace. Il mondo osserva stupito la cocciutaggine dei contendenti che rifiutano ogni confronto con la realtà e si rifugiano in una narrazione antitetica basata sull’odio reciproco e sulla promessa di distruzione dell’avversario.

Né la Russia né l’Ucraina si sono spostati per ora neanche di un centimetro dalla posizione iniziale. La Russia vuole smettere la guerra solo se otterrà i suoi 3 obiettivi alla base dell’invasione: certezza che l’Ucraina rimarrà neutrale; smilitarizzazione dell’esercito; riconoscimento della Crimea alla Russia e delle due repubbliche del Donbass auto-dichiaratesi indipendenti. L’Ucraina invece pretende: immediato abbandono del territorio ucraino da parte dell’esercito russo; restituzione di Crimea e repubbliche del Donbass; possibilità di scegliersi la politica estera che vuole, come ogni stato sovrano.

Le posizioni non potrebbero essere più distanti, per cui si comprende bene lo stallo in cui questa guerra si sta cacciando, con le diplomazie dei grandi paesi che ancora mantengono buone relazioni con Putin, che si stanno affannando a cercare una mediazione quasi impossibile. Dopo la Turchia pare che ora possa essere la volta della Cina, che ieri ha fatto le prime mosse per ricevere l’investitura ufficiale di mediatore. Sembra che l’idea piaccia anche a Biden, che ieri ha fatto l’ennesima gaffe, convocando un vertice online con Gran Bretagna, Francia e Germania, ma dimenticandosi di invitare Draghi e Von der Leyen.

Putin ha un sacco di difetti, ma i vertici USA, tra gli svarioni di Biden e quelli di Blinken (mandiamo aerei da guerra agli ucraini), non danno certo prova di grande sagacia politica. Ormai sogno di notte il ritorno di Angela Merkel.

In queste condizioni i mercati non possono fa altro che arrancare, mentre i prezzi delle materie prime effettuano sparate speculative pazzesche ad ogni frase al vento che i politici occidentali rilasciano alla stampa.

Ieri il petrolio ha oscillato tra i 115,50 e i 130,50 $ dollari al barile, il gas europeo, quotato alla borsa di Amsterdam, è arrivato a 345 euro al megawatt/ora e poi è ridisceso a 230. A scatenare la speculazione è stata l’idea americana di proporre l’embargo sul petrolio russo, che poi i tedeschi hanno stoppato con l’aiuto degli olandesi. Anche Putin ci ha messo del suo, minacciando la chiusura del gasdotto Nord Stream 1, che passa dall’Ucraina e rifornisce Germania ed Italia.

Anche su altre materie prime si sono viste pazzie. Cito il Palladio, che ha volteggiato tra 2.800 e 3.417 $ ed il Nickel, recordman di giornata, salito del 67%.

Così ieri gli indici azionari hanno esteso ancora il loro calo. Sia quelli europei, con Eurostoxx50 che li ha sintetizzati con la terza seduta negativa consecutiva (-1,23%), che è anche la quinta delle ultime 6. Anche gli indici americani si sono fatti prendere dallo scoramento ed hanno chiuso con un’accelerazione negativa dopo che SP500 ha rotto il supporto di 4.280, ed è sceso, senza più voltarsi indietro, fino a 4.202 (-2,95%). Nasdaq100 lo ha imitato, perdendo anche di più (-3,75%).

Nella notte sono caduti anche gli indici asiatici ed il future SP500 è sceso fino a 4.139, alle ore 7,30 circa di stamane, a non molta distanza dal suo minimo del 24 febbraio di 4.102 punti.

La considerazione ovvia, che non può essere taciuta, è che ora tutti gli indici azionari, ma soprattutto quelli europei, versano in condizione di ipervenduto molto evidente. È una situazione che da un lato accerta la difficoltà emotiva che stanno vivendo gli operatori, che vendono senza sosta per salvare il salvabile. Ma è anche la dimostrazione che la molla per un possibile rimbalzo, anche molto cospicuo, si sta caricando parecchio. Occorre il pretesto per attivarlo.

Potrebbe essere la Cina che riesce a scongelare il ghigno gelido di Putin e trova la via per aprire almeno una trattativa.

Se poi la mediazione cinese porterà i belligeranti a mettere i fiori nei loro cannoni, allora avremo anche molto più di un rimbalzo. Altrimenti, se Putin vorrà chiudere la partita con l’assalto finale a Kiev, torneranno le convulsioni, e la guerra finirà con altra volatilità.

Ma un rimbalzo può essere tentato.