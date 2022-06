Una seduta da incorniciare quella odierna per gli asset italiani che vedono una Piazza Affari decisamente euforica.

Il Ftse Mib sfoggia un rally del 3,24% e si riporta di lancio oltre la soglia dei 22.500 punti, mettendo a segno la migliore performance in Europa.

A far parlare ancor più di sè è il mercato obbligazionario, con lo Spread BTP-Bund che è crollato in chiusura del 7,43% a 224,4 punti base, dopo aver segnato un minimo intaday a 207,7 basis points.

Volano i BTP: crollano il decennale e lo Spread BTP-Bund

In volata i BTP che grazie a una valanga di acquisti registrano un netto calo dei tassi, basti pensare che il rendimento del decennale affonda del 6,52% al 3,887%.

Per Spread e BTP rientrano quindi almeno in parte le forti tensioni che si sono inasprite la scorsa settimana dopo il meeting della BCE di giovedì scorso, a causa del mancato annuncio di uno scudo anti Spread su cui aveva scommesso il mercato.

Spread e BTP in festa: ecco cosa ha annunciato la BCE

L'Eurotower a quasi una settimana dalla riunione di politica monetaria è intervenuto e ha deciso di correre ai ripari.

Questa mattina si è tenuta una riunione straordinaria della BCE, anticipata in qualche modo da alcune dichiarazioni rilasciate ieri da Isabel Schnabel, membro del direttivo, che a Parigi aveva palesato la necessità di un meccanismo anti-frammentazione per la politica monetaria.

La BCE oggi si è riunita proprio "per uno scambio di opinioni sull'attuale situazione del mercato".

Nel comunicato diffuso al termine dell'incontro odierno si legge che "La pandemia ha lasciato vulnerabilità durature nell'economia dell'area dell'euro che stanno effettivamente contribuendo alla trasmissione non uniforme della normalizzazione della nostra politica monetaria tra le giurisdizioni".

Alla luce di ciò, il Board guidato da Lagarde ha deciso "che applicherà flessibilità nel reinvestimento dei rimborsi in scadenza nel portafoglio PEPP, al fine di preservare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria".

Inoltre, è stato "deciso di conferire mandato ai pertinenti Comitati dell'Eurosistema insieme ai servizi della BCE, per accelerare il completamento della progettazione di un nuovo strumento anti-frammentazione all'esame del Consiglio direttivo".

Spread BTP-Bund: il commento del CEO di Intesa Sanpaolo

Proprio questo era l'annuncio che si aspettava il mercato, a dir la verità già giovedì scorso, e questo spiega l'andamento euforico mostrato oggi dallo Spread e dai BTP.

Ancor prima di conoscere le decisioni comunicate oggi dalla BCE, questa mattina il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, aveva dichiarato che l'attuale livello dello Spread BTP-Bund è frutto dlla speculazione sui mercati, aggiungendo che "uno scudo anti-spread sarebbe utile per mitigare questo fenomeno sui mercati".

Spread e BCE: la view di ING

Un primo effetto si è già avuto oggi già con la semplice indicazione della BCE di voler lavorare in questa direzione.

Reuter riporta il commento di Antoine Bouvet, Senior Rate Strategist di ING, il quale ha affermato: "sapere che qualcosa è ufficialmente in cantiere sta già rassicurando i mercati".

Un annuncio in questa direzione potrebbe arrivare nel meeting di luglio e per quanto non si sarà ancora nulla del potenziale intervento, secondo l'esperto "Ciò che conta è che qualcosa stia arrivando e questo almeno rassicura i potenziali venditori di obbligazioni italiane sul fatto che c'è un limite all'allargamento degli spread".

Pictet: BCE difficilmente deluderà a luglio

A detta di Frederick Ducrozet, head of macroeconomic research di Pictet saranno molto importanti i dettagli ora, ma su dire difficilmente la BCE dovrebbe deludere in occasione della riunione di luglio.