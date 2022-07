Ftse Mib sofferente, ancora più pesante l'obbligazionario: Spread e tassi BTP in volata. Verso elezioni anticipate? Ecco la view degli esperti.

Un'altra seduta decisamente no a Piazza Affari dove il Ftse Mib, dopo aver ceduto quasi un punto percentuale ieri, accusa un ribasso più pesante oggi.

Ftse Mib sotto pressione, il peggiore in Europa

Mentre scriviamo, infatti, l'indice viaggia al di sotto di area 20.850, con una flessione del 2,18%, accusando la peggiore performance tra i listini europei.

Spread in rally, BTP sotto scacco: vola il rendimento del decennale

Alta tensione sul mercato obbligazionario, dove lo Spread BTP-Bund continua a allargarsi con decisione, tanto che mostra un rally del 5,16% a 219,9 punti base.

Una pioggia di vendite si abbatte sui BTP che vedono balzare i tassi, con il rendimento del decennale che scatta in avanti del 4,49% al 3,442%.

Spread e BTP: tensioni dopo lo strappo del M5S

A mettere sotto scacco tanto il Ftse Mib, quanto lo Spread e i BTP sono in venti contrari che arrivano dalla politica, con una minacciosa crisi di Governo che sembra ormai inevitabile.

Il Movimento 5 Stelle, al termine di una lunga riunione interna, ha deciso di non votare la fiducia al DL Aiuti oggi in Senato.

Come conseguenza, ci si aspetta che a valle del voto il premier Draghi incontri il Presidente della Repubblica, Mattarella, per prendere atto che la maggioranza che lo aveva votato non esiste più.

Crisi di Governo: le ipotesi della stampa sui possibili scenari

A spaventare maggiormente il mercato è il rischio di elezioni anticipate, visto che Draghi ha già palesato la sua indisponibilità a guidare un Esecutivo senza l'appoggio dei pentastellati, anche se avrebbe ugualmente i numeri per farlo.

E se per il Corriere della Sera lo scenario di un ritorno alle urne prima del tempo appare abbastanza concreto, è diversa la posizione di Repubblica che ritiene meno drammatica la situazione.

Il quotidiano crede infatti che il Governo non cadrà per il voto odierno al Senato e il presidente Mattarella farà di tutto per evitare lo scioglimento delle Camere a pochi mesi dalla fine di questa legislatura.

Crisi Governo: per Equita sono possibili 4 strade ora

Secondo gli analisti di Equita SIM, quattro sono le strade che si potrebbero seguire da qui in avanti.

La prima è quella di un Draghi bis senza il Movimento 5 Stelle, difficile per la posizione del premier di chiedere una maggioranza ampia e per la posizione di Lega e anche PD, indisponibili a un governo di unità nazionale senza il Movimento 5 Stelle.

La seconda è un Governo, guidato per esempio dal ministro dell’economia Franco, che traghetti fino a fine legislatura, ma è un'ipotesi difficile per i motivi precedenti.

La terza via è un accordo "di programma" su cui il premier Draghi possa ottenere la fiducia anche dai pentastellati e che consenta di evitare una crisi formale ed elezioni anticipate, e questo secondo Equita SIM è lo scenario probabilmente auspicato dal presidente Mattarella.

Infine, una quarta alternativa è quella di nuove elezioni anticipate in autunno, uno scenario non più irrealistico, con il Fatto Quotidiano che indica già la possibile data del 25 settembre.

Spread e BTP: aumenta rischio elezioni anticipate. Quali conseguenze?

Secondo gli esperti di Equita SIM, a brevissimo dovrebbero quindi chiarirsi le direzioni che potrà prendere la crisi politica in atto.

Pur rimanendo possibile una soluzione politica che mantenga in carica il governo Draghi, a detta della SIM milanese cresce la possibilità di elezioni anticipate.

Le conseguenze principali che gli esperti vedono a livello di mercato nel caso sono una risalita dello Spread BTP-Bund per l’incertezza politica, anche se gli analisti si aspettano un intervento mitigante da parte della BCE, un maggiore rischio di esecuzione dei piani del PNRR, anche per la possibile paralisi di alcune riforme, quali ad esempio il DL concorrenza, senza trascurare un rischio di ritardi di alcuni dossier politicamente sensibili, quali la rete unica e il deal Rai Way/EI Tower.