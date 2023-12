BTP e Spread: scenario è favorevole. I titoli da seguire

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund è tornato a salire ieri in direzione dei 180 punti. Quali le attese per le prossime sedute?

Lo Spread BTP-Bund ieri ha chiuso gli scambi poco sopra area 177 punti base, una soglia tutto sommato tranquilla.

Spread BTP-Bund: quali scenari?

Il supporto più basso è a ridosso dei 160 basis points, mentre al rialzo la prima area da attenzionare è a 200 punti base e solo da questa inizia il pericolo per i mercati azionari.

Lo Spread BTP-Bund al momento si sta muovendo in laterale e dovrebbe rimanere lungo questa tendenza fino a quando non sarà superata la resistenza dei 200 punti base.

Focus sul rendimento del decennale italiano

Il rendimento del BTP a 10 anni viaggia intorno all’area del 4,2%. Cosa aspettarsi nel breve?

Il rendimento del BTP si mantiene a poca distanza dall’area del 4,2% e non dovrà superare la soglia del 4,5%, perché in tal caso si troverà nuovamente intorno al 5%.

Fino a quando il rendimento rimarrà sotto la resistenza dei 4,45/4,4%, lo scenario sarò positivo e favorevole per una nuova discesa in direzione della soglia del 4%.

I BTP da tenere d’occhio

Quali sono i BTP che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato?

I BTP stanno tornando un po’ indietro e ciò è dovuto al fatto che hanno corso davvero parecchio, infatti molti titoli hanno guadagnato dai 10 ai 12 euro da inizio/metà ottobre fino a ora.

Il BTP 2067 si trova a creare un pattern di inversione al prezzo di 68,5 euro per contratto, ma fino a quando si manterrà al di sopra dei 66 euro, la view resterà abbastanza positiva.

Per il Btp 2072 siamo sopra il livello di supporto dei 55 euro e fino a a quando non lo supererà al ribasso sarà fortemente protetto, con la possibilità di andare a incrociare la resistenza dei 58/59 euro per contratto.

Per il BTP 2051, c’è stato un ottimo recupero e siamo sulla resistenza a 56,8 euro. Fino a quando il titolo si manterrà sopra i 54,5 euro, sarà fortemente al rialzo.

Bund e Treasury sotto la lente

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento del Bund e del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Treasury a 10 anni viaggia sotto il 4,3% e fino a quando si manterrà sotto il 4,5%, ci sarà la possibilità di una discesa verso la soglia del 4%-3,9%.

Infine, il rendimento del Bund a 10 anni recupera una parte di resistenza e si riporta intorno al 2,45%.

Non si deve superare ora la soglia del 2,5%, perché diversamente potrebbe scattare al rialzo fino al 3%, mentre fino a quando si manterrà al di sotto del 2,8%, potrebbe scendere verso i supporti del 2,2% e del 2,1%.