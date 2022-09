Aumento dello spread oltre i 250 punti base, con rendimenti dei BTP al 4,64%, sempre più lontani dai Bund tedeschi e vicini ai Bund grechi. Piazza Affari apre in negativo, trascinata a fondo dal settore energetico e bancario per via dell'incertezza sul futuro di Banco MPS.

Lo Spread continua ad aumentare, il differenziale nei rendimenti tra titoli decennali italiani (BTP) e Bund tedeschi continua a crescere, oggi, 27 settembre, è stato raggiunto e superato il tetto dei 250 punti base che molti analisti ritenevano il picco massimo raggiungibile in attesa della formazione del nuovo governo italiano.

Rendimenti decennali dei BTP in aumento

Continua ad aumentare la sfiducia dei mercati nei confronti dell'Italia in vista della formazione del nuovo governo, lo spread, il differenziale tra titoli di stato decennali di Italia e Germania ha raggiunto il picco massimo di 250 punti base.

Questo valore riflette l'aumento dei rendimenti dei titoli italiani che, nelle ultime 24 ore hanno raggiunto il 4,59% alla chiusura dei mercati di martedì 26 settembre ed ha continuato a crescere dopo l'apertura di mercoledì 27 settembre raggiungendo il 4,64%, il valore più alto dall'inizio della pandemia a marzo 2020.

Si tratta di un risultato preoccupante che avvicina notevolmente l'Italia alla Grecia, al momento il paese comunitario con i rendimenti. I Bond Greci hanno rendimenti al 4,72%, valore che nei prossimi giorni potrebbe essere superato dai rendimenti dei BTP Italiani.

Rendimenti sempre più alti rendono il debito pubblico italiano sempre più costoso, e questo si traduce inevitabilmente in scelte e sfide difficili che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi.

Secondo l'agenzia di rating Standard and Poor l'elevato rendimento dei titoli di stato lasciano poco margine di manovra per la legge di bilancio che dovrà essere prodotta nei prossimi mesi. Il prossimo governo, sottolinea S&P dovrà affrontare scelte difficili nell'ambito della recessione europea, anche a fronte del previsto calo del PIL che secondo le stime, nel 2023 dovrebbe essere nell'ordine dello 0,1%.

Rimbalzo negativo per Piazza affari

Dopo una prima giornata di contrattazioni positive in cui la borsa di Milano è stata la migliore d'Europa, arriva un rimbalzo negativo che fa perdere a Piazza Affari lo 0,91% configurandosi come la peggiore nella mattinata del 27 settembre.

In perdita anche altre borse europee, anche se in misura più lieve, con Francoforte in calo dello 0,05% e Londra in calo dello 0,38%. Positiva solo Parigi dove si è registrato un guadagno dello 0,11%.

Pesa sull'economia italiana anche la decisione di Exor di lasciare Piazza Affari, la holding della famiglia Agnelli le cui azioni ordinarie saranno quotate solo presso l'indice Euronext di Amsterdam.

Focus su Piazza Affari

Non è un buon mercoledì per Piazza Affari dove solo pochi titoli registrano scambi positivi. Il risultato migliore è stato registrato da Nexi in crescita del 4,82%, seguito da Stmicroelectronics in crescita del 2,5% per effetto del possibile nuovo stabilimento Intel che potrebbe sorgere nel veronese, e Ferrari che guadagna l'1,6%. Positivi anche Tenaris in crescita dell'1% e Stellantis con un guadagno dello 0,8%.

Di segno inverso invece Finecobank che ieri aveva registrato ottimi risultati ed oggi perde il 3,73% cui fa seguito Terna in perdita del 3,48% ed Enel che registra un calo del 3,31% in continuità con i giorni scorsi.

Segno negativo per tutto il settore bancario, crollo accentuato dal disastroso andamento dei titoli di Banco MPS su cui pende un aumento di capitale a cui il ministero del tesoro potrebbe non prendere parte.

Il ministero del Tesoro è al momento l'azionista di maggioranza del banco con una quota del 64%. Il banco è in procinto di avviare un aumento di capitale nel quale il tesoro, sotto il governo Draghi, si è impegnato ad investire 2,5 miliardi per il mantenimento della quota di maggioranza.

Tuttavia, per molti investitori ed esperti del settore, il prossimo governo italiano potrebbe decidere di non investire ulteriore capitale nel banco toscano, incertezza che negli ultimi giorni ha fatto colare a picco i titoli del banco.