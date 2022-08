Alla riapertura dei mercati, nel primo giorno di agosto, lo spread tra BTP e Bund tedeschi cala significativamente, tornando ai livelli pre crisi di governo. Buona la situazione generale dei mercati finanziari, in particolare per piazza affari che apre in positivo.

Continua la corsa dei titoli di stato italiani che, nel primo giorno di agosto, fanno registrare ottimi risultati, portando lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi a livelli simili a quelli registrati nei giorni precedenti la crisi di governo.

All'apertura dei mercati lunedì primo agosto lo Spread tra BTP e Bund si assestava a 225 punti base, segnale positivo per i titoli di stato che riflette la florida posizione dei mercati europei, in particolare della borsa di Milano che apre nel migliore dei modi, con un guadagno dell'1,35% per l'indice FTSE MIB, il migliore in Europa.

Cala lo spread

Alla riapertura dei mercati la forte richiesta di BTP, in aumento rispetto alla chiusura di venerdì sera, ha portato il rendimento da 3,15% a 3,6% che si traduce automaticamente in una forte contrazione dello spread che, per la prima volta dall'inizio della crisi di governo, torna sotto i 230 punti base, arrivando a sfiorare i 220 punti, dopo oltre un ora di stabilità a 224 punti. Stabilità turbata in positivo intorno alle 10:30 quando una nuova ondata di richieste ha fatto scendere in picchiata lo spread a 218 punti per poi risalire lievemente e assestarsi intorno ai 220.

Con le ultime variazioni il rendimento dei del tesoro italiano si muove nell'orbita del 3%, con un minimo del 3,02%, sicuramente più contenuto del 3,15% registrato la scorsa settimana, ma ancora lontano dal rendimento dei Bund tedeschi pari allo 0,8%.

Il quadro generale europeo

Come anticipato, Agosto si è aperto nel segno positivo per i mercati europei, in particolare per piazza affari che ha registrato i risultati migliori, nel complesso comunque, tutti i principali indici europei hanno visto una partenza in positivo e nel peggiore dei casi, come l'indice AXE di Madrid, ha registrato lievi perdite che rasentano la parità con un -0,06%.

Nessuna variazione significativa nei cambi tra euro e dollaro rispetto a venerdì.

Focus su piazza affari

La domanda di titoli di stato di un paese come è noto, dipende da tanti fattori, in primis il quadro politico del paese, le sue spese ed eventuali riforme in atto sul tema di spesa e debito, tuttavia, non di poco conto è il quadro finanziario generale.

Un'economia florida e in positivo che registra volumi in aumento nei propri indici di borsa, si riflette positivamente sull'andamento dei titoli di stato, e questo anche quando la crescita è fortemente rallentata, e l'intera economia globale sta rallentando.

In ogni caso, all'apertura dei mercati nella prima giornata di agosto, piazza affari ha dato forti segnali positivi.

Più nel dettaglio Leonardo, Mediobanca e Intesa Sanpaolo, hanno registrato forti guadagni rispetto a venerdì sera, registrando rispettivamente un +2,62%, 3,32% e 2,55%. In negativo invece Nexi che perde lo 0,60% rispetto a venerdì scorso, giornata in cui era in positivo di oltre il 7%.

Nel complesso comunque, la situazione di piazza affari è più che positiva, grazie anche alla quotazione di Energy nell'indice EGM (Euronext Growth Milano) a piazza affari, dove debutta con un sonoro 16,5%.

Leggi anche: Intesa Sanpaolo corre, buy al volo ora