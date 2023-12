Stellantis chiude in rialzo. Avviata nuova partnership

L’ultima seduta della settimana si è conclusa con il segno più per Stellantis che, dopo il calo della vigilia, ha ritrovato subito la retta via.

Stellantis in recupero prima del week-end

Il titolo ieri ha ceduto oltre mezzo punto percentuale, prestando il fianco ad alcune prese di profitto, dopo ben sei giornate consecutive in rialzo.

Stellantis a fine sessione si è presentato a 21,02 euro, con un progresso dello 0,53% e oltre 7 milioni di azioni passate di mano, al di sotto della media degli ultimi 30 giorni pari a più di 10 milioni.

Il titolo non più tardi di due giorni fa ha aggiornato i massimi storici, toccando nell’intraday un nuovo top a 21,21 euro.

Stellantis: accordo con Ample. Ecco su cosa

Intanto, Stellantis oggi è rimasto sotto la lente, dopo che la società ha firmato con Ample un accordo vincolante per una partnership sulla tecnologia di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici, in grado di fornire una batteria completamente carica in meno di cinque minuti.

I due partner hanno raggiunto un accordo per l’integrazione della soluzione Modular Battery Swapping di Ample nei veicoli elettrici Stellantis.

La tecnologia di scambio delle batterie consente ai possessori di un veicolo elettrico di sostituire la batteria scarica con una completamente carica in pochi minuti, effettuando una sosta all’interno di una stazione di scambio.

Le due aziende stanno inoltre valutando l’espansione dell’applicazione della tecnologia di scambio delle batterie modulari di Ample per soddisfare la domanda delle flotte e dei consumatori di Stellantis su altre piattaforme e aree geografiche di quest’ultima.

L’avvio del programma pilota è previsto per il 2024 a Madrid, in Spagna, su una flotta di 100 Fiat 500e nell’ambito del servizio di car sharing Free2move di Stellantis. La Fiat 500e è il veicolo elettrico Stellantis più venduto in tutto il mondo ed è leader in molti mercati europei.

Commentando l’accordo firmato da Stellantis con Ample, gli analisti di Intesa Sanpaolo evidenziano che l'intesa rappresenta un'ulteriore conferma della solida esecuzione di Stellantis della sua strategia di elettrificazione.

Confermata la view bullish sul titolo, che secondo Intesa Sanpaolo merita una raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 21,2 euro.

Stellantis al vaglio di Mediobanca Research

L’ottimismo di Intesa Sanpaolo è condiviso anche da Mediobanca Research, che oggi ha reiterato il rating “outperform” su Stellantis, dopo l’accordo siglato dal gruppo con Ample.