Stellantis frena dopo rally. Analisti scatenati sul titolo

A dispetto della chiusura positiva del Ftse Mib, la seduta odierna è stata archiviata con il segno meno da Stellantis.

Il titolo, dopo due sessioni consecutive in salita e dopo aver chiuso quella di ieri con un rally di quasi sei punti percentuali, oggi ha prestato il fianco ad alcune prese di profitto.

Stellantis frena dopo il rally della vigilia

Stellantis si è fermato a 23,77 euro, con un ribasso dello 0,4% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 12 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8,2 milioni.

Stellantis sotto la lente di Equita SIM

Il titolo è rimasto sotto la lente del mercato dopo i conti del quarto trimestre e dell’intero 2023.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che dalla call non sono emersi ulteriori elementi quantitativi espliciti sulla guidance 2024.

Gli esperti confermano quanto affermato ieri in merito allo spazio per aumentare l’adjusted EBIT e di conseguenza l’utile netto, basandosi anche sul newsflow dei competitors.

Equita SIM mantiene una view bullish su Stellantis, con una raqccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo alzato del 15% a 26,5 euro, di cui 2/3 per la revisione stime e 1/3 per cancellazione delle azioni rinvenienti dal buy-back.

Stellantis al vaglio di UBS

Bullish anche la view di UBS, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare il titolo, con un target price a 22 euro.

La conferma arriva dopo i solidi risultati dello scorso anno, accompagnati da una guidance per il 2024 in linea con le stime del mercato.

Stellantis: JP Morgan aumenta il fair value

A rivedere il fair value di Stellantis è stata Jp Morgan che lo ha incrementato da 23 a 26 euro, con un rating “overweight”.

Dopo i conti dello scorso anno, la banca USA ha rivisto leggermente le sue stime, segnalando che le sue previsioni sugli utili restano il 20% sopra le attese del consenso.

Stellantis: anche Mediobanca e Oddo BHF rivedono il target

Si sono mossi nella stessa direzione i colleghi di Mediobanca Research che su Stellantis hanno una raccomandazione “outperform”, con un prezzo obiettivo rivisto da 24,4 a 26,6 euro.

Gli analisti hanno messo mano anche alle stime dopo i conti del 2023 e nel dettaglio quelle relative all’Ebit adjusted sono state incrementate del 5% a 23 miliardi di euro.

Mediobanca richiama l’attenzione sul fatto che dalla call è emerso che il focus di Stellantis resta sulla redditività, ma tra i venti contrari il management ha citato la normalizzazione dei prezzi, l’aumento del costo della manodopera e un price mix impattato negativamente dal processo di elettrificazione.

Lo stesso rating “outperform” è stato reiterato da Oddo BHF, con un target price che passa da 25 a 30 euro.

Anche in questo caso gli analisti hanno aumentato le stime, alzando quelle di eps dello 0,6% per l’anno in corso.

Stellantis bocciato da Intesa Sanpaolo e Bca Akros

Stellantis ha incassato un downgrade da Intesa Sanpaolo, che modificato la sua strategia da “buy” a “hold”, con un fair value alzato da 21,2 a 25,2 euro.

Secondo gli analisti, dopo i conti 2023 solidi e le indicazioni costruttive della società, la narrativa su Stellantis resta solida e gli esperti vedono spazio per un rialzo delle stime sul 2024.

Intesa Sanpaolo si aspetta però un contesto complesso per il mercato dell'auto nell'anno in corso e lo spazio per cogliere i frutti del taglio costi appare più basso che in passato.

Una bocciatura è arrivata anche da Banca Akros, che ha tagliato il giudizio da “accumulate” a “neutral”, con un prezzo obiettivo aumentato da 25,5 a 26,9 euro.

Gli analisti spiegano che il downgrade è da ricondurre al fatto che dopo i recenti rialzi di Stellantis, il suggerimento è quello di fare una pausa.