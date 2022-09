Sull'onda dell'andamento incerto mostrato dal Ftse Mib, anche Stellantis oggi appare alquanto titubante e indeciso sul sentiero da imboccare.

Stellantis volatile sul Ftse Mib

Ieri il titolo ha ceduto quasi un punto e mezzo percentuale dopo due sessioni in positivo e oggi ha avviato gli scambi in calo, salvo poi risalire la china.

Un recupero che ha lasciato prima il posto ad un'inversione di rotta, ma dopo un paasaggio in territorio negativo è tornato sopra la parità.

Stellantis negli ultimi minuti si presenta a 13,594 euro, con un rialzo dello 0,37% e oltre 6,4 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11,5 milioni.

Stellantis riacquista il 2,2% di azioni proprie

Stellantis ha stipulato un accordo con General Motors Holdings, una società controllata da General Motors Company, per il riacquisto di 69,1 milioni di azioni proprie, pari al 2,2% del capitale.

Le suddette azioni sono rivenienti dall’esercizio dei warrant detenuti da General Motors, originariamente emessi da Peugeot nel 2017 nell’ambito dell’acquisto di Opel Vauxhall.

L’investimento è di 923 milioni di euro, pari a 13,3 euro per azione, equivalente al prezzo medio ponderato per i volumi di Stellantis negli ultimi cinque giorni.

L’esercizio prevede anche che Stellantis consegni a General Motors circa 1,2 milioni di azioni Faurecia e 130 milioni di euro in cash relativi ai dividendi pagati da PSA e Stellantis. Closing previsto per domani.

Stellantis sotto la lente di Equita SIM

Nella loro somma delle parti gli analisti di Equita SIM includevano già la diluizione derivante dall’esercizio dei warrant.

Gli esperti ritengono che l’annuncio sia positivo, in quanto l’acquisto di queste azioni da parte di Stellantis evita il probabile flowback ed è fatto ad un prezzo ragionevole, senza intaccare la solidità finanziaria del gruppo.

Includendo l’opzione per l’acquisto delle azioni detenute da DongFeng siglata lo scorso luglio, tale per cui Stellantis ha il diritto, ma non l’obbligo di comprare fino al 3,2% del capitale detenuto dai cinesi, in pratica si completa il buy-back indicato nel piano industriale: fino al 5% del capitale.

Alla luce delle ultime notizie, gli analisti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione "buy" su Stellantis, con un prezzo obiettivo a 20 euro.

Stellantis al vaglio di Mediobanca Securities

Più cauti i colleghi di Mediobanca Securities che oggi hanno reiterato il rating "neutral", con un target price a 20,6 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 52% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti non vedono alcun impatto dalla notizia relativa al riacquisto da parte di Stellantis di 69,1 milioni di azioni proprie, visto che tale operazione aveva già ottenuto l'approvazione dell'assemblea degli azionisti del 13 aprile scorso.