Stellantis si spinge in avanti anche oggi, sostenuto dalle conferme bullish di numerosi broker. Target price elevati, ma uno in particolare è stellare.

Avvio di settimana all'insegna di un pizzico di ottimismo per Stellantis che, pur mostrando molta cautela, cerca di spingersi oltre la parità, in un mercato in cui il Ftse Mib resta in territorio negativo, complice lo stacco del dividendo di quasi la metà delle blue chips.

Stellantis sale in un mercato debole

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un progresso di mezzo punto percentuale, oggi ha avviato gli scambi in progresso, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Negli ultimi minuti Stellantis prova nuovamente ad allungare il passo, presentandosi a 13,618 euro, con un rialzo dello 0,58% e oltre 5,5 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 15,5 milioni.

Stellantis: Kepler Cheuvreux dice buy e lo vede a 30 euro

Stellantis prova a mantenersi a galla, sostenuto dalla conferma bullish di Kepler Cheuvreux.

Gli analisti di quest'ultimo anno ribadito la raccomandazione "buy" sul titolo, con un prezzo obiettivo a 30 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 121% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Il broker ha confermato la sua view bullish su Stellantis dopo un investor meeting con la società.

In occasione di tale evento è emerso un messaggio molto chiaro, di fiducia sul 2022, dopo che il gruppo si è lasciato alle spalle un altro trimestre forte, con riferimento ai primi tre mesi dell'anno.

Stellantis: anche Bestinver invita all'acquisto

A scommettere su Stellantis è anche Bestinver Securities che nei giorni scorsi ha reiterato la raccomandazione "buy", con un range di valutazione compreso tra 26 e 28 euro.

Gli analisti hanno evidenziato che i risultati raggiunti da Stellantis nel secondo semestre 2021 hanno mostrato che il gruppo è stato in grado di migliorare i propri margini.

Ciò è avvenuto malgrado il netto calo dei volumi: le spedizioni in Europa sono diminuite del 32% nel secondo semestre dello scorso anno a 1,20 milioni, mentre i ricavi netti nella regione sono scesi solo del 20% a 27 miliardi di euro, con un margine ebit in aumento di 90 punti base al 9,4%, grazie al forte potere di determinazione dei prezzi e al miglior mix.

Stellantis: la view di Berenberg

A puntare su Stellantis è anche Berenberg che meno di due settimane fa ha avviato la copertura sul titolo, con un rating "buy" e un fair value a 21 euro.

Anche in questo caso gli analisti fanno riferimento alla forza del mix di prezzo, ritenendo che ciò possa contribuire a generare free cash flow.

Gli esperti sono così positivi su Stellantis, malgrado i timori dl mercato sulle difficoltà nella catena di fornitura, sull'inflazione dei costi e sulla debolezza della domanda.

Berenberg ritiene ingiustificato l'attuale sconto a cui tratta Stellantis, evidenziando che la forte generazione di cassa sottostante lascia flessibilità per navigare nelle attuali incertezze del settore.

Stellanti: per UBS è da comprare

Infine, è bullish la view di UBS che di recente ha rinnovato l'invito ad acquistare Stellantis, con un prezzo obiettivo a 25 euro.

Dopo i conti del primo trimestre, la banca elvetica ha fatto notare che l'outlook sui volumi è più basso, ma non esclude possano esserci revisioni verso verso l'alto sull'Ebit per quest'anno.