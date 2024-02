Stellantis su alla vigilia dei risultati. Cosa aspettarsi?

Seduta positiva oggi per Stellantis che ha ritrovato la retta via dopo la pausa di ieri, muovendosi in linea con il Ftse Mib.

Il titolo ieri ha ceduto poco più di un punto percentuale dopo cinque sessioni consecutive in rialzo e oggi ha ripreso la via dei guadagni.

Stellantis chiude in rialzo

A fine seduta, Stellantis si è fermato a 22,575 euro, con un rialzo dello 0,83% e oltre 6 milioni di azioni passate di mano, sotto la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8 milioni.

Il titolo ha chiuso in positivo alla vigilia dei risultati del secondo semestre e dell’intero 2023 che saranno diffusi domani prima dell’apertura di Piazza Affari.

Stellantis: le attese di Equita SIM sui conti del 2023

Gli analisti di Equita SIM si aspettano per il 2023 ricavi im rialzo del 5% a 189,2 miliardi di euro, mentre l’utile netto è stimato in salita del 6% a 17,9 miliardi di euro.

Per l’Ebit adjusted le stime parlano di un incremento del 4% a 24,2 miliardi di euro, mentre il free cash flow è visto a 12,2 miliardi di euro.

Stellantis: l’outlook atteso per il 2024

Per il 2024, gli analisti di Equita SIM stimano per Stellantis ricavi stabili a 188,4 miliardi di euro, a fronte di un utile netto in flessione del 16% a 15 miliardi di euro, mentre l’Ebit dovrebbe riportare una contrazione del 13% a 21,1 miliardi.

Alla luce di quanto emerso dai risultati e dalla call sia di Ford che di General Motors, gli analisti di Equita SIM non escludono indicazioni più positive, ammesso che la società si sganci dalle guidance qualitative che indicano un floor particolarmente conservativo e quindi poco indicativo.

In attesa dei dati ufficiali di Stellantis, la SIM milanese mantiene una view bullish con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 23 euro.

Stellantis: la preview di Mediobanca Research

L’ottimismo di Equita SIM è condiviso anche da Mediobanca Research, che oggi ha reiterato il rating “outperform” su Stellantis.

Per il secondo semestre del 2023 gli analisti si aspettano ricavi pari a 91,4 miliardi di euro, mentre con riferimento all’intero anno le previsioni indicano un Ebit adjusted in flessione a 23,7 miliardi di euro, al di sotto dei 24,2 miliardi del consenso, per via della rinegoziazione dei contratto dei lavoratori negli Stati Uniti.

Mediobanca Research vede l’utile netto a 17,8 miliardi di euro e anche in questo caso si tratta di un’indicazione inferiore a quella del consenso che scommette su un dato pari a 18,2 miliardi di euro, mentre il free cash flow dovrebbe attestarsi a 11,6 miliardi, contro i 12,5 miliardi del consenso.

Gli analisti si aspettano un lieve aumento dei volumi di vendita nel 2024, mentre i prezzi potrebbero risultare sotto pressione dopo la normalizzazione del settore di riferimento.

Oltre che ai numeri del 2023 e all’outlook, secondo gli analisti si guarderà al dividendo e al buy-back di Stellantis.