Stellantis risale, ma le ipotesi di fusione sono smentite

La seduta odierna si è conclusa in positivo per Stellantis, che ha mostrato più forza del Ftse Mib.

Stellantis in recupero dopo il calo di ieri

Il titolo ieri ha prestato il fianco ad alcune prese di profitto, cedendo quasi un punto percentuale dopo quattro sessioni consecutive in salita.

Quest’oggi Stellantis ha ritrovato la via dei guadagni e a fine giornata si è presentato a 21,45 euro, con un rialzo dell’1,78% e volumi di scambio ancora vivaci, visto che sono transitate sul mercato quasi 9 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 7,7 milioni.

Stellantis: Elkann smentisce ipotesi di fusione

In risposta agli articoli di giornale dei giorni scorsi relativi ad una possibile fusione Stellantis-Renault, il presidente John Elkann ieri ha dichiarato che "Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori. La società è concentrata sull'esecuzione del piano strategico Dare Forward ...".

Stellantis: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM prendono atto che allo stato attuale non ci sono piani, ma non escludono che scenari di M&A possano concretizzarsi in futuro alla luce delle recenti dichiarazioni del CEO Tavares.