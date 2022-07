Stellantis scatta ancora in avanti dopo le novità annunciate dalla società su più fronti: ecco di cosa si tratta.

Anche la seduta odierna è vissuta in positivo per Stellantis che continua a salire dopo aver chiuso la giornata di venerdì scorso con un rialzo di oltre due punti percentuali.

Stellantis si regala il bis dopo il rialzo di venerdì

Il titolo oggi si regala il bis, presentandosi negli ultimi minuti a 12,236 euro, con un vantaggio del 2,34% e oltre 4,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 12 milioni.

Stellantis: verso scioglimento della joint-venture con GAC

Stellantis sta catalizzando gli acquisti e mostra più forza del Ftse Mib sulla scia di alcune novità su più fronti.

In primis si segnala che si va verso lo scioglimento della joint-venture cinese del gruppo con GAC.

La mancanza di progressi nel piano precedentemente annunciato per l’acquisizione da parte di Stellantis di una quota di maggioranza nella joint-venture, ha portato ad avviare trattative per la cessazione della joint venture GAC-Stellantis che produce e distribuisce i prodotti Jeep in Cina.

Da ricordare che la suddetta joint-venture è stata costituita nel marzo 2010 e negli ultimi anni ha registrato perdite.

La produzione locale di Jeep verrà fermata e Stellantis distribuirà in Cina prodotti Jeep elettrificati tramite importazione, adottando un approccio "asset-light".

Come conseguenza, Stellantis registrerà una svalutazione non monetaria di 297 milioni di euro nella prima metà di quest'anno.

Stellantis: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, sono da verificare gli effetti di questa mossa a ulteriore dimostrazione delle difficoltà nell’identificazione di una soluzione per aumentare la penetrazione del mercato cinese.

Stellantis: accordo con Dongfeng per acquistare azioni proprie

Come anticipato prima, ci sono novità anche su un altro fronte, visto che Stellantis ha siglato un accordo con Dongfeng Motor International, consociata di Dongfeng Motor Group Company Limited, in relazione ai 99,2 milioni di azioni Stellantis detenute da Dongfeng, pari al 3,16% del capitale.

In base all'accordo, Dongfeng può presentare un’offerta di vendita a Stellantis, di tutte o di una parte delle azioni.

Stellantis da parte sua avrà il diritto, ma non l’obbligo, di accettare la proposta di acquistare alla media dei prezzi di chiusura dei 5 giorni precedenti all’Euronext Milano.

Nel caso in cui Dongfeng decida di procedere con accelerated book build, Stellantis avrà l’opportunità di intervenire come investitore principale al prezzo dell’accelerated book build.

Stellantis al vaglio degli analisti di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’acquisto di azioni proprie è ragionevole anche in considerazione della cassa netta a disposizione e permette di eliminare/ridurre il rischio di flowback di Dongfeng, che era comunque previsto che prima o poi decidesse di uscire.

Non cambia intanto la view della SIM milanese ch su Stellantis mantiene invariata la sua strategia "bullish", con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 19 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 55% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.