Stellantis svetta sul Fste Mib. Stato italiano nel capitale?

A Piazza Affari prosegue il buon momento per Stellantis, che anche oggi ha guadagnato terreno, salendo per la quarta seduta consecutiva.

Stellantis sale ancora sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un vantaggio di quasi un punto e mezzo percentuale, oggi si è spinto ancora in avanti, riuscendo a fare persino meglio.

A fine seduta, infatti, Stellantis è stato fotografato a 21,25 euro, con un progresso del 2,31% e oltre 11 milioni di azioni passate di mano, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 8 milioni.

Stellantis: focus sulle vendite in Italia a gennaio

Stellantis ha catalizzato ancora gli acquisti all’indomani dei dati relativi alle vendite di auto in Italia, con riferimento al mese di gennaio.

Il mercato delle quattro ruote, nel primo mese dell’anno ha registrato immatricolazioni in rialzo del 10,61%.

Stellantis, diversamente da quanto avvenuto negli ultimi tempi, ha performato meglio del mercato, con vendite in crescita del 13,1%, a fronte di una quota di mercato pari al 34,65%, in rialzo sia rispetto al 28,7% del mese precedente, ossia dicembre 2023, sia in confronto allo stesso periodo dello scorso anno, quando la market share si era attestata al 33,9%.

Gli analisti di Intesa Sanpaolo, commentando i dati relativi alle vendite di auto in Italia a gennaio, hanno definito incoraggianti i numeri di Stellantis.

Gli esperti hanno evidenziato al contempo che la performance del gruppo nel primo mese dell’anno è stata anche più forte in Francia.

Non cambia così la strategia di Intesa Sanpaolo, che mantiene una view bullish su Stellantis, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 21,2 euro.

Stellantis: lo Stato italiano nel capitale?

A occuparsi di Stellantis oggi sono stati anche i colleghi di Equita SIM, i quali si sono soffermati su alcune dichiarazioni del Ministro delle Imprese.

In una nota diffusa questa mattina, gli esperti evidenziano che Adolfo Urso ha confermato l’impegno del Governo italiano in merito all’eco-bonus e per gli investimenti necessari a sostenere la filiera, con l’obiettivo di arrivare a 1 milione di unità prodotte in Italia da parte di Stellantis entro il 2028.

Per quanto riguarda Stellantis, il titolare del dicastero delle Imprese ha anche dichiarato “se vogliono che entriamo nel capitale per tutelare l’Italia lo dicano. Possiamo ragionarci”.

Gli analisti di Equita SIM fanno notare che non è la prima volta che viene fuori questo tema, ma gli esperti ritengono sia improbabile che gli attuali azionisti di Stellantis accolgano con favore questa proposta.

In attesa di novità, Equita SIM mantiene invariata la sua strategia bullish sul titolo, con una raccomandazione “buy” e un target price a 23 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre l’8% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.