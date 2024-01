Stellantis giù dopo le vendite UE a dicembre. Come è andata?

Stellantis passato in rassegna dagli analisti di varie banche d’affari dopo i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa a dicembre.

Chiusura di settimana con il segno meno anche per Stellantis che oggi ha mostrato maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Stellantis in calo

Il titolo ieri ha recuperato terreno e ha guadagnato un punto percentuale dopo ben cinque sessioni consecutive in ribasso e oggi è tornato a perdere terreno.

A fine seduta, Stellantis si è fermato a 19,67 euro, con una flessione dello 0,85% e oltre 5 milioni di azioni passate di mano, al di sotto della media degli ultimi 30 giorni pari a più di 8 milioni.

Stellantis: le immatricolazioni UE a dicembre e nel 2023

Il titolo è finito sotto la lente degli analisti dopo i dati relativi alle vendite di auto in Europa con riferimento all’ultimo mese del 2023.

Le immatricolazioni di auto europee a dicembre registrano un calo del 3,8% anno su anno a 1,05 milioni di unità, penalizzato soprattutto dall’andamento negativo della Germania, il principale mercato europeo, dopo 16 mesi di fila di recupero.

Nel 2023 il mercato è cresciuto del 13,7% a 12,85 milioni, livello comunque ancora del 19% inferiore al pre-COVID.

Come noto, Stellantis ha sottoperformato, riportando un rialzo del 3,7% su base annua a 2,05 milioni, ma con un mix positivo, dato che il best performer è Jeep, con una crescita del 23% a 127mila unità.

Gli analisti di Equita SIM confermano le loro stime per i conti 2023 di Stellantis, puntando a vendite pari a 191,8 miliardi di euro e a un Ebit adjusted di 24,4 miliardi, ritenendo che le aspettative di consensus possano essere rispettate.

Stellantis: le attese di Equita SIM per il 2024

Per il 2024 gli esperti della SIM milanese si aspettano un mercato globale con volumi in lieve crescita, ma un effetto prezzi negativo a una piccola singola cifra per tutti i produttori di auto.

Nel caso specifico di Stellantis, gli analisti stimano vendite pari a 191 miliardi di euro e un Ebit adjusted di 20,3 miliardi di euro.

Nessuna modifica è apportata da Equita SIM al giudizio su Stellantis, con la conferma di una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 23 euro.

Stellantis: la view di Intesa Sanpaolo

L’ottimismo della SIM milanese è condiviso anche da Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating “buy”, con un target price a 21,2 euro.

Commentando l’andamento delle immatricolazioni nel 2023 in Europa, gli analisti richiamano l’attenzione sul forte trend di marchi ad alto valore aggiunto, come Jeep e Alfa Romeo.

Stellantis: per Barclays può salire fino a 22 euro

A guardare con ottimismo a Stellantis è Barclays, che da una parte mantiene invariata la raccomandazione “overweight” e dall’altra ritocca il fair value da 22,5 a 22 euro.

Questa mossa, spiegano gli analisti, è stata decisa per tenere conto di una riduzione delle stime sui margini nell’ordine del 2%, alla luce di un aggiornamento delle ipotesi sui cambi.

Gli esperti di Barclays ritengono che Stellantis sia uno dei migliori nel comparto, tanto in Europa quanto negli Stato Uniti, a livello di Ebit margin, free cash flow, dividendi ed efficienza di capitale.