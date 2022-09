Tra le blue chip che oggi hanno mostrato più forza del Ftse Mib troviamo anche Stellantis che dopo l'affondo di ieri ha recuperato parzialmente terreno.

Stellantis in recupero dopo il forte calo di ieri

Il titolo ha avviato la settimana con un crollo di quasi cinque punti percentuali e oggi si è posizionato da subito lungo la via dei guadagni.

Superate alcune incertezze nel corso della seduta, Stellantis si è confermato in rialzo, terminando le contrattazioni a 13 euro, con un vantaggio dell'1,34% e volum di scambio vivaci, visto che a fine seduta sono transitate sul mercato oltre 12,7 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11,4 milioni.

Stellantis: investiti 200 mln di euro nel sito di Sochaux

Il titolo è rimasto sotto la lente dopo che ieri a mercati chiusi si è appreso che Stellantis ha investito complessivamente 200 milioni di euro nel sito di Sochaux, per la trasformazione delle aree di lavoro e per guidare la mobilità elettrica come parte del piano strategico Dare Forward 2030.

Secondo quanto si legge in una nota, il processo di produzione è stato completamente ridisegnato e la superficie immobiliare è stata ridotta della metà, in coerenza con il livello di performance necessario al raggiungimento degli obiettivi del "Dare Forward 2030" e per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

Stellantis: il commento di Intesa Sanpaolo

Commentando la notizia degli investimenti effettuati nel sito Sochaux, gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno evidenziato che Stellantis si muove in piena coerenza con la sua strategia Dare Forward che, tra gli altri aspetti, punta a un 50% di riduzione nei costi di produzione e a un 40% di riduzione dei costi di elettrificazione.

Intesa Sanpaolo ribadisce la sua view bullish su Stellantis, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 18,7 euro.

Stellantis sotto la lente di Bca Akros

A puntare sul titolo è anche Banca Akros, i cui analisti invitano all'acquisto, con un target price a 17,5 euro, dopo la notizia degli investimenti nel sito di Sochaux.

Stellantis: Mediobanca resta cauta, ma il target è appetitoso

Più cauto il giudizio di Mediobanca Securities che su Stellantis ha un rating "neutral", con un fair value però molto appetibile a 20,6 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 58% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Per gli analisti gli investimenti nel sito di Sochaux non hanno un impatto rilevante sul titolo, ricordando che gli stessi rientrano nel piano industriale annunciato da Stellantis.

Secondo gli esperti di Mediobanca Securities, il focus degli investitori rimane sul trend della produzione nei prossimi mesi.

Il mercato europeo, più esposto all'alta inflazione, alla carenza di componenti e di gas e al potenziale rallentamento nella domanda, è quello con il minor livello di visibilità.