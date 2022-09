L'ultima seduta della settimana prosegue in positivo anche per Stellantis che, dopo essere rimasto più indietro di altri ieri, si muove sostanzialmente in linea con il Ftse Mib oggi.

Stellantis sale in linea con il Ftse Mib

Archiviata la sessione della vigilia con un frazionale calo dello 0,08% Stellantis oggi da subito ha imboccato la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 13,35 euro, con un rialzo dell'1,69% e oltre 5,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11,5 milioni.

Stellantis: presentati i primi modelli elettrici del marchio Jeep

Ieri Stellantis ha presentato 3 nuovi modelli completamente elettrici del marchio Jeep, che rientrano nella strategia di lanciarne 4 nuovi entro il 2025.

Il primo modello è Avanger che può percorrere 400 km con una ricarica ed era stato già presentato lo scorso febbraio durante l’evento del business plan.

Il lancio ufficiale è previsto al Motor Show di Parigi del 17 ottobre, quando inizierà la raccolta degli ordini in Europa; la produzione sarà in Polonia e le prime consegne sono previste ad inizio 2023.

Il secondo modello è Recon, offerto solo nella versione BEV: la presentazione ufficiale è prevista nel 2023 e l'avvio della produzione in nord America nel 2024, con possibilità di prenotarlo da inizio 2023, cominciando dal nord America per poi essere venduto in tutto il mondo.

Il terzo modello è Wagoneer S, con presentazione ufficiale nel 2023 e avvio della produzione in nord America nel 2024, con possibilità di prenotarlo da inizio 2023, anche in questo caso cominciando dal nord America per poi essere venduta in tutto il mondo.

Stellantis: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che non è stata fornita alcuna indicazione sui volumi e sulla profittabilità attesa e sulla possibilità di ottenere incentivi, ma è stato ribadito l’obiettivo al 2030 di portare la quota di vendite BEV al 50% in nord America e al 100% in Europa.

Il successo di Jeep e RAM anche nella versione BEV sono importanti pilastri per il mantenimento di una marginalità elevata.

Intanto fonti di stampa tedesche riportano l’intenzione di Opel di ridurre la forza lavoro in Germania di 1.000 unità, pari allo 0,4% del totale di gruppo, principalmente tramite prepensionamenti volontari.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Stellantis mantiene fermo il rating "buy", con un prezzo obiettivo a 20 euro.

Stellantis: la view di Kepler Cheuvreux e di Intesa Sanpaolo

A scommettere sul titolo è anche Kepler Cheuvreux che oggi ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 22 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 64% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Il broker ha reiterato la sua view bullish dopo la presentazione da parte di Stellantis della strategia di elettrificazione del marchio Jeep.

Buone notizie anche da Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato la raccomandazione "buy", con un fair value a 18,7 euro.

Gli analisti fanno notare che l'elettrificazione del brand globale Jeep è parte del piano complessivo di elettrificazione di Stellantis 2021-2025 da 30 miliardi di euro.