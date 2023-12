Stellantis fiacco. Focus su alcune indiscrezioni di stampa

Tra le blue chip che oggi hanno chiuso con un segno diverso da quello del Ftse Mib troviamo anche Stellantis.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un progresso di circa mezzo punto percentuale, oggi si è mostrato debole.

Stellantis poco sotto la parità

A fine seduta, Stellantis si è fermato a 21,01 euro, con un frazionale calo dello 0,07% e quasi 6,5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 10 milioni.

Stellantis: Morgan Stanley alza il target price

Il titolo non ha beneficiato oggi delle positive indicazioni arrivate da Morgan Stanley, che da una parte ha ribadito la raccomandazione “overweight” e dall’altra ha rivisto verso l’alto da 20 a 24 euro.

La banca USA ritiene che Stellantis sia ben gestito e che la valutazione del titolo sia ancora molto bassa, perfino dopo la forte corsa messa a segno quest’anno.

Stellantis: gli ultimi rumor di stampa

Intanto, a scommettere sul titolo è anche Mediobanca Research che oggi ha reiterato il rating “outperform” sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa.

Stando ai rumor, Stellantis avrebbe avvisato migliaia di dipendenti degli stabilimenti Jeep in Ohio e in Michigan relativamente a potenziali tagli del personale, anche in virtù dell’entrata in vigore di nuovi standard sulle emissioni di CO2, con conseguente rallentamento delle vendite.

Mediobanca parla di notizie negative per Stellantis, che potrebbe anche pagare pegno all’aumento delle scorte di magazzino deciso prima degli scioperi Uaw.