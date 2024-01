Stellantis: ecco i dettagli della piattaforma Large

Questa prima seduta della settimana si è conclusa senza infamia e senza lode per Stellantis che ha terminato gli scambi intorno alla parità.

Stellantis chiude in lieve rialzo

Dopo aver chiuso la giornata di venerdì scorso con una flessione di quasi un punto percentuale, il titolo oggi ha provato a spingersi in avanti, fallendo però nel suo intento.

Arrivato a toccare un massimo intraday a 20,01 euro, Stellantis ha innestato la retromarcia, riportandosi sui valori del close di venerdì scorso.

A fine giornata il titolo si è fermato a 19,7 euro, con un frazionale rialzo dello 0,15% e oltre 5,7 milioni di azioni passate di mano, ben sotto la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8 milioni.

Stellantis presenta la nuova piattaforma Large

Stellantis è finito sotto la lente dopo che il gruppo ha presentato la nuova piattaforma LARGE che ha un’elevata flessibilità, costituendo la base per un’ampia gamma di veicoli nei segmenti D ed E per i mercati globali, dalle berline ai crossover fino a SUV, 4x4 e al segmento lusso.

LARGE è progettata come piattaforma BEV, con la possibilità di scegliere architetture elettriche a 400 e 800 volt configurabili a trazione anteriore, posteriore o integrale e con sistema di propulsione, il cui software può essere aggiornato senza necessità di connessioni fisiche o interventi sul veicolo.

Inoltre, permette di usare diverse opzioni di batteria con capacità compresa tra 85 e 118kWh, autonomia complessiva di 800km (500 miglia) per le berline, ricarica rapida fino a 4,5 kWh al minuto ed è progettata per adattarsi alle future tecnologie di accumulo dell’energia; supporta anche sistemi di propulsione ibridi e a combustione interna.

Questa piattaforma sarà usata in diversi stabilimenti in Europa e Nord America. Nel periodo 2024-2026 verranno lanciati 8 modelli partendo dal mercato nordamericano coi marchi Dodge e Jeep, seguiti da altri marchi, tra cui Alfa Romeo, Chrysler e Maserati.

La Stellantis Large è una delle 4 piattaforme BEV (Battery Electric Vehicle) globali presentate all’EV Day del 2021.

Equita SIM spiega che si tratta della seconda piattaforma che viene presentata dopo la Stellantis Medium del luglio 2023 e rappresenta uno dei principali driver per la generazione di sinergie.

Stellantis: l’analisi di Equita SIM

Gli analisti ricordano che il piano nel prossimo decennio prevede investimenti nell’elettrificazione per oltre 50 miliardi di euro, per raggiungere l’obiettivo di 100% del mix di vendite BEV in Europa e 50% negli Stati Uniti entro il 2030, assicurandosi circa 400 GWh di capacità di batterie tramite 6 impianti tra Nord America ed Europa. Stellantis prevede di lanciare 48 BEV entro il 2024 e di raggiungere zero emissioni entro il 2038.

In occasione della presentazione, il CEO Tavares ha dichiarato che c’è ancora spazio nel tagliare i costi e ridurre gli sprechi, sottolineando come la guerra di prezzi innescata da Tesla rischia di creare problemi.

Sebbene oggi i BEV rappresentino intorno al 5%-6% delle vendite di Stellantis, sapendo che il loro peso è destinato ad aumentare e attualmente generano margini inferiori alla media, secondo Equita SIM si tratta di un elemento da monitorare attentamente.

Nella loro stima per il 2024, gli analisti prevedono un calo dell’EBIT adjusted anno su anno, ipotizzando una flessione dei prezzi intorno al 2%-3% sull’intero portafoglio.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Stellantis mantiene una strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 23 euro.

Stellantis sotto la lente di Intesa Sanpaolo

Il titolo oggi è finito sotto la lente anche di Intesa Sanpaolo che, al pari della SIM milanese consiglia di acquistare, con un rating “buy” appunto e un target price a 21,2 euro.

Gli analisti evidenziano che con la la presentazione della piattaforma Large, Stellantis ha confermato di essere pienamente in linea con la sua strategia di elettrificazione.

Gli esperti di Intesa Sanpaolo che il gruppo guidato da Tavares mantenga una strategia dei prezzi disciplinata nel mezzo della costosa transazione Ev, ma monitoreranno con attenzione il trend dei prezzi del gruppo.