Stellantis sempre più in alto. La view degli esperti

Stellantis in rialzo per la sesta seduta consecutiva, sostenuto dai giudizi positivi delle banche d’affari.

A Piazza Affari non si ferma la corsa al rialzo di Stellantis, che continua a vivere un momento molto felice a Piazza Affari.

Stellantis sale senza freni sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri circa tre quarti di punto, oggi ha messo a segno un nuovo rialzo, salendo per la sesta seduta consecutiva.

Stellantis a fine seduta si è presentato a 21,06 euro, con un progresso del 2,91% e volumi di scambio intensi, visto che sono state scambiate quasi 18 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10 milioni.

Stellantis segna nuovi massimi storici

Il titolo continua a segnare nuovi massimi storici, dopo aver aggiornato i precedenti top di sempre segnati nel 2018 a 20,15 euro.

Stellantis si conferma tra i migliori titoli del Ftse Mib nel 2023, visto che da inizio anno ha messo a segno un rialzo di quasi 60 punti percentuali.

Il titolo continua a catalizzare gli acquisti con la benedizione delle banche d’affari che scommettono all’unisono su questa blue chip.

Stellantis al vaglio di Intesa Sanpaolo

Tra gli ultimi giudizi segnaliamo quello di Intesa Sanpaolo che invita ad acquistare Stellantis, con un prezzo obiettivo a 21,2 euro.

La view bullish è stata confermata sulla scia degli ultimi dati sulle vendite del gruppo, relativamente ai quali gli analisti evidenziano che, nell'ambito di un generale miglioramento nelle immatricolazioni auto sia in Italia, sia in Francia, a novembre i volumi di Stellantis sono stati ampiamente positivi.

Stellantis: la view di Banca Akros

A puntare su Stellantis è anche Banca Akros, che nei giorni scorsi ha ribadito la raccomandazione “accumulate”, con un target price a 21 euro.

Per gli analisti, i dati relativi alle vendite di auto a novembre in Italia e in Francia, non hanno un impatto rilevante sul titolo.

Stellantis sotto la lente di Jefferies

A guardare di buon occhio a Stellantis sono anche i colleghi di Jefferies, che invitano ad acquistare, con un fair value rivisto verso l’alto da 23 a 25 euro.

Il broker ritiene che il gruppo sia tra quelli meglio posizionati nel settore di riferimento per bilanciare le sfide sulla redditività, i re-investimenti, i ritorni cash agli azionisti e le iniziative strategiche.

A ciò si aggiunga che secondo gli analisti, le azioni Stellantis continuano a viaggiare su valutazioni relativamente basse e quindi interessanti, malgrado i nuovi massimi storici aggiornati quasi quotidianamente in queste ultime sedute.