Stellantis sempre più in alto. Analisti alzano fair value

Stellantis scatta ancora in avanti e segna nuovi massimi di sempre, spinto dai dati sulle vendite di auto in Europa a gennaio.

A Piazza Affari prosegue senza sosta la corsa al rialzo di Stellantis, che anche oggi guadagna terreno, salendo per la terza seduta consecutiva.

Stellantis su nuovi massimi storici

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di circa un punto percentuale, riesce a fare ancora meglio oggi.

Mentre scriviamo, Stellantis passa di mano a 22,125 euro, con un vantaggio del 2,08% e oltre 8,5 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 7,9 milioni.

Il titolo mostra maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib e occupa una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

Stellantis: volumi di vendita in rialzo del 17,6% in UE

Si conferma così il buon momento a Piazza Affari per Stellantis, che oggi ha aggiornato nuovamente i massimi storici, toccando nell’intraday un top a 22,32 euro.

Il titolo guadagna terreno dopo che a gennaio, nel mercato Eu29, le vendite di auto e veicoli commerciali di Stellantis sono aumentate del 17,6% rispetto allo stesso mese del 2023.

In aumento anche la quota di mercato, che si è attestata al 19,7%, in salita dello 0,9% in confronto a gennaio dell’anno precedente.

Stellantis: Exane migliora il target price

A sostenere gli acquisti su Stellantis sono anche le indicazioni bullish di Exane, che oggi ha ribadito la raccomandazione “outperform”, con un prezzo obiettivo alzato da 25 a 28 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 27% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Secondo il broker francese, le stime sui volumi delle vendite di auto in Europa sono nel complesso troppo prudenti per il settore auto e gli analisti vedono un margine di rialzi di oltre il 10% sulle previsioni nel lungo periodo.