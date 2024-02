Stellantis in rosso. A nozze con Renault? Elkann Dice no

Tra le blue chip che oggi si muovono in direzione opposta rispetto al Ftse Mib troviamo anche Stellantis, che occupa una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chip.

Stellantis cala dopo 4 rialzi di fila

Il titolo viene da quattro sedute consecutive in positivo e dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un vantaggio di quasi due punti e mezzo percentuali, oggi ha provato a spingersi ancora in avanti, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Stellantis negli ultimi minuti viene fotografato a 20,86 euro, con un calo dell’1,84% e oltre 5,9 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 7,7 milioni.

Stellantis: rumor su fusione con Renault

Facendo seguito ad alcune dichiarazioni del CEO Tavares dei giorni scorsi, a proposito della necessità di un ulteriore consolidamento nel settore per affrontare la concorrenza cinese, la stampa comincia a speculare su scenari di fusione con Renault, secondo alcune fonti sostenuta dal Governo francese.

L’AD Tavares ha anche chiarito che "se dovessero fare qualcosa verrebbe fatto in maniera amichevole".

Stellantis: la smentita del presidente Elkann

Le indiscrezioni di stampa sono state però smentite dal presidente di Stellantis, John Elkann, che in una nota ha dichiarato: “Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori. La società è concentrata sull'esecuzione del piano strategico “dare forward” e nella puntuale realizzazione dei progetti annunciati, per rafforzare la sua attività in ogni mercato dove è presente, inclusa l’Italia”.

Stellantis: Equita ragiona su una fusione con Renault

I rumor su una possibile fusione tra Stellantis e Renault hanno però calamitato l’attenzione di vari analisti.

Quelli di Equita SIM, conoscendo l’elevato grado di interventismo del governo francese, azionista di entrambi i car-maker francesi (6.1% in Stellantis e 15% in Renault), non escludono che un deal possa essere allo studio.

Gli esperti ritengono che per Exor una diluizione della quota non sarebbe un problema.

Da chiarire la posizione di Nissan, che detiene il 15% di Renault e condivide parecchi progetti industriali, che si rivelò un ostacolo ai tempi della proposta fusione Renault-FCA.

Tuttavia, l’inclusione di Renault nel perimetro di Stellantis, a detta di Equits SIM avrebbe degli evidenti ostacoli di antitrust, non tanto a livello europeo, in quanto la quota di mercato combinata salirebbe intorno al 26% simile a quella di Volkswagen, quanto nei singoli paesi come in Francia, dove la quota sarebbe del 41% e in Italia dove sarebbe del 45%.

Inoltre, la fusione con Renault avrebbe dei problemi di carattere sociale per le duplicazioni di impianti in Francia.

In caso di fusione ai prezzi attuali, gli analisti di Equita SIM stimano che lo Stato francese aumenterebbe la quota intorno al 7% ed Exor si diluirebbe al 12%, ma se il voto doppio per azionisti di lungo corso restasse in piedi avrebbero rispettivamente circa il 12% e il 20%); Nissan si diluirebbe a circa il 2%.

Verrebbe creato un gigante da oltre 8 milioni di veicoli con fatturato di 240 miliardi di euro ed EBIT di oltre 28 miliardi, in base ai numeri del 2023, con sinergie ipotizzabili almeno pari al 2% del fatturato combinato.

A prescindere da quale player possa essere consolidato da Stellantis, secondo Equita SIM un’eventuale ulteriore aggregazione rappresenterebbe un catalizzatore positivo alla luce dell’ottimo track record di Tavares, sia con l’acquisizione di Opel che con la creazione di Stellantis.

Resta immutata intanto la view bullish su Stellantis, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 23 euro.

Stellantis: la view di Intesa Sanpaolo

Lo stesso rating è stato reiterato oggi da Intesa Sanpaolo, con un target price a 21,2 euro.

Ancor prima della smentita del presidente Elkann, gli analisti avevano definito improbabile il consolidamento con Renault ipotizzato dalla stampa, ritenendo pi+ fattibile una potenziale alleanza industriale tra i due player, che consenta una condivisione di tecnologie e piattaforme.

\

\