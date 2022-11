Stellantis colpito dai sell, in fondo al Ftse Mib, nel giorno in cui ha diffuso i dati sui ricavi del 3° trimestre. Come è andata e come muoversi ora.

Brutta giornata oggi per Stellantis che dopo aver ceduto quasis mez punto percentuale ieri, è colpito da forti vendite.

Stellantis in fondo al Ftse Mib

Il titolo ha avviato le contrattazioni già in calo e ha accelerato progressivamente al ribasso, presentandosi negli ultimi minuti a 13,238 euro, con un affondo del 3,61% e oltre 10,5 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10,7 milioni.

Stellantis: pesano prese di profitto e andamento settore

Stellantis scivola in fondo al paniere del Ftse Mib dopo la diffusione di alcuni dati relativi al terzo trimestre che peraltro sono stati migliori delle aspettative.

A pesare sull'andamento odierno del titolo sono più che altro alcune prese di profitto e l'intonazione negativa dell'intero settore industriale a Piazza Affari.

I dati sui ricavi del 3° trimestre e dei primi 9 mesi dell'anno

Stellantis ha archiviato il terzo trimestre con ricavi pari a 42,12 miliardi di euro, in rialzo del 29% anno su anno, battendo il consensus Bloomberg che puntava a un dato pari a 4,1 miliardi.

Nei primi 9 mesi dell'anno, invece, il fatturato si è attestato a 130,1 miliardi di euro, evidenziando una crescita del 21% su base annua.

Il principale driver resta sempre il Nord America, con un incremento del 36% a 21,1 miliardi di euro nel terzo trimestre, con il contributo positivo di volumi, saliti del 12% a 441mila unità, e prezzo.

I magazzini a livello globale sono cresciuti del 10% sequenzialmente a 926mila unità, ma ancora ad un livello inferiore al normale che lascia spazio alla possibilità di mantenere price- mix positivo almeno nel breve.

Stellantis: confermate la guidance e la view di mercato

Sulla scia dei risultati conseguiti da inizio anno, Stellantis ha confermato la guidance per l'intero 2022, prevedendo un margine operativo adjusted a doppia cifra e un free cash flow industriale positivo.

Confermata anche la view di mercato ovunque, tranne la Cina che è stata migliorata da stabile a +5%.

In Nord America è atteso un calo dell'8%, mentre nell'Europa allargata del 12% e si prevede un andamento stabile in Sud America, Medio Oriente e Africa, con Asia-Pacifico in crescita del 5%.

Stellantis: il commento di Equita SIM e di Bestinver

Commentando le indicazioni arrivate da Stellantis, gli analisti di Equita SIM hanno parlato di ricavi trimestrali superiori alle attese, mentre hanno definito la guidance per il 2022 poco indicativa essendo facilmente rispettata.

Non cambia la strategia bullish sul titolo che per la SIM milanese merita una raccomandazione "buy" con un prezzo obiettivo a 19 euro.

A puntare su Stellantis è anche Bestinver che ha un rating "buy", con un range di valutazione pari a 26-28 euro.

Per gli analisti la sorpresa positiva sui ricavi del terzo trimestre è stata trainata da un effetto price/mix che rappresenta un ulteriore sostegno per il mantenimento di margini operativi a doppia cifra nel secondo semestre.

Stellantis sotto la lente di Banca Akros e di Jefferies

Bullish anche la view di Banca Akros che consiglia di acquistare Stellantis, con un fair value a 17,5 euro.

Per gli analisti i dati del terzo trimestre sono solo leggermente superiori alle previsioni del consenso.

Un invito all'acquisto arriva anche da Jefferies che sul titolo ha un rating "buy", con un prezzo obiettivo a 18 euro.

Il broker ha apprezzato i ati sui ricavi trimestrali che hanno battuto le aspettative, accompagnati alla conferma della guidance per l'esercizio in corso.