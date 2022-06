Stellantis recupera dopo il netto calo di venerdì, malgrado la conferma delle sanzioni per 300 mln di dollari. Ecco perchè i broker sono tranquilli.

La nuova settimana è partita bene per Stellantis che dopo il netto calo di venerdì scorso ha ripreso subito la via dei guadagni.

Stellantis risale la china dopo il netto calo di venerdì

Il titolo prima del week-end ha lasciato sul parterre quasi tre punti e mezzo percentuali, ma oggi è posizionato sin dalle prime battute in positivo.

Pur avendo già ritracciato dai top intraday, Stellantis si conferma in salita, con un movimento analogo a quello del Ftse Mib

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 14,004 euro, con un rialzo dell'1,54% e oltre 3,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 14,5 milioni.

Stellantis: accordo con Procura USA per indagine su emissioni diesel

Stellantis guadagna terreno sulla scia delle ultime notizie che sono accolte con favore dal mercato.

In linea con quanto anticipato da Reuters il 25 maggio, il gruppo italo-americano ha siglato un accordo in relazione all’indagine penale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che coinvolge circa 101mila veicoli prodotti dal 2014 al 2016, dotati di motori EcoDiesel V-6 di seconda generazione.

Stellantis: sanzioni dagli USA per 300 mln di dollari

L’accordo, soggetto all’approvazione del tribunale federale degli Stati Uniti, include una dichiarazione di colpevolezza e comporta sanzioni per un totale di 300 milioni di dollari, di cui una multa di 96,1 milioni e un'ammenda di 203,6 milioni di dollari sui guadagni realizzati in base alla cattiva condotta.

L'importo totale è pari a meno dell'1% della capitalizzazione di mercato di Stellantis, pari a quanto già accantonato nel bilancio 2021.

Stellantis: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, resta da chiarire se questo possa avere ripercussioni anche su indagini simili in altri paesi.

Gli esperti ritengono comunque che eventuali rischi possano essere di ammontare inferiore.

Non cambia intanto la strategia della SIM milanese che su Stellantis mantiene una view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 19 euro.

Stellantis: anche Banca Akros dice buy

La stessa indicazione giunge da Banca Akros che oggi ha reiterato il rating "buy", con un target price a 19 euro.

Gli analisti evidenziano che il gruppo ha confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorso, facendo notare che sono stati già effettuati degli accantonamenti.

Anche alla luce ciò gli esperti di Banca Akros non mostrano alcuna preoccupazione, ritenendo nullo l'impatto su conto economico di Stellantis.

Stellantis: per Intesa Sanpaolo la notizia è neutrale

Bullish anche la view di Intesa Sanpaolo che sul titolo ha una raccomandazione "buy" e un fair value a 20,4 euro

Anche in questo caso gli analisti, relativamente alla sanzioni da 300 milioni di dollari, parlano di una notizia neutrale visto che il gruppo aveva già accantonato le somme in questione.

Secondo Intesa Sanpaolo bisogna verificare se Stellantis ha effettuato ulteriori accantonamenti nel caso in cui in futuro dovessero emergere altri problemi simili.

Stellantis al vaglio di Mediobanca. Upside di quasi il 78%

Infine, è meno entusiastica la view di Mediobanca Securities che copre il titolo con una raccomandazione "neutral", ma indica un prezzo obiettivo a 24,9 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 78% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Al pari degli altri colleghi, anche gli analisti di Mediobanca non si aspettano impatti di alcun tipo dalla notizia relativa all'accordo di Stellantis con la Procura USA, visto che l'importo della sanzione è inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato ed è stato già accantonato lo scorso anno.