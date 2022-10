Stellantis prova a reagire dopo tre sedute in calo, con il focus sul meeting odierno dei sindacati per il rinnovo del contratto di lavoro 2023-2026.

Tra le blue chip che oggi riescono a snobbare la debolezza del Ftse Mib e a muoversi in controtendenza troviamo anche Stellantis.

Stellanti tenta il recupero dopo tre sedute in calo

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in rosso, dopo aver chiuso quela di venerdì con una flessione di quasi due punti percentuali, oggi ha avviato gli scambi in flessione, per poi risalire la china e virare in positivo.

Negli ultimi minuti Stellantis viene fotografato a 12,308 euro, con un progresso dello 0,07% e oltre 3,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11 milioni.

Stellantis: riunione sindacati per rinnovo contratto lavoro 2023-2026

Il titolo resta sotto la lente in vista dell'incontro in agenda oggi nella capitale.

Come anticipato da fonti di stampa la scorsa settimana, oggi oltre 500 delegati dei vari sindacati italiani si ritroveranno a Roma per l'Assemblea nazionale dei rappresentanti di Stellantis, Cnh Industrial, Iveco, Ferrari.

Lo scopo dell'incontro è la presentazione delle richieste unitarie per il rinnovo del contratto di lavoro 2023-2026 di Stellantis, Cnh Industrial, Iveco e Ferrari.

Le indiscrezioni parlavano di una richiesta di aumenti del 6,5%, ma alcune fonti si erano spinte anche fino all'8%.

Secondo quanto i legge in una nota, all'incontro saranno presenti i Segretari generali della Fim, Roberto Benaglia, della Uilm, Rocco Palombella, del Fismic, Roberto Di Maulo, dell'Uglm, Antonio Spera e dell'Aqcfr, Giovanni Serra.

Con loro anche i Segretari nazionali di Fim Ferdinando Uliano e della Uilm Gianluca Ficco.

Stellantis: la view di Equita SIM

Come indicato la scorsa settimana, gli analisti di Equita SIM stimano che il numero di dipendenti italiani sia il 20% circa per Stellantis, intorno al 20% per CNH Industrial, intorno al 40% per Iveco Group e oltre il 90% per Ferrari, segnalando che quest'ultima è la società che con più facilità riuscirà a ribaltare eventuali incrementi.

Equita SIM evidenzia che finora il prezzo-mix positivo ha permesso di compensare le dinamiche inflattive, ma gli analisti ritengono che nel 2023 sarà più difficile.

In attesa di novità, gli analisti non cambiano idea su Stellantis e ribadiscono la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 20 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 62% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.