La settimana si è chiusa in positivo anche per Stellantis che ha reagito dopo due sessioni consecutive in calo.

Il titolo, dopo aver accusato una flessione di oltre tre punti percentuali ieri, ha risalito la china oggi, pur mostrando meno entusiasmo del Ftse Mib.

Stellantis risale dopo il netto calo della vigilia

A fine giornata Stellantis si è fermato a 13,564 euro, con un progresso del 2,09% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 13,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10,8 milioni.

Stellantis ha provato a reagire dopo il calo di ieri seguito alla diffusione dei dati sui ricavi del terzo trimestre.

Equita SIM ritocca le stime sul 2022

Oggi gli analisti di Equita SIM hanno deciso di ritoccare al rialzo le stime per il 2022, incrementando del 4% quelle di Ebit, principalmente per il price- mix superiore alle attese e, in misura minore, per il miglior volume & market mix.

Al contrario, gli esperti non modificano significativamente le attese sul 2023, confermando il calo atteso anno su anno.

Quanto alla guidance per l'intero 2022, Equita SIM parla di indicazioni qualitative sul secondo semestre, con un ROS adjusted simile al primo semestre.

Sia le stime di consensus di FactSet che quelle della SIM milanese prevedono un calo dell’adjusted ROS nel secondo semestre.

Il free cash flow è inferiore al primo semestre a causa di maggiori capex e alcuni costi di ristrutturazione, mentre il capitale circolante netto è solitamente leggermente positivo. ma dipenderà dell’entità della riduzione delle scorte.

Stellantis: focus sul price-mix. Equita conferma il buy

Quanto al price-mix, il management di Stellantis è fiducioso di mantenerlo positivo anche nel quarto trimestre sulla base del portafoglio ordini e della forte domanda.

Previsto positivo anche nel 2023 per disciplina sui prezzi e lancio nuovi modelli.

Nelle loro stime Equita SIM ipotizza che nel corso del 2023 diventi negativo, quando le scorte torneranno a livelli normali e i volumi inizieranno a indebolirsi.

Equita SIM segnala infine che per il CFO Palmer le principali sfide restano la persistente carenza di chip che si protrae nel 2023 e le limitazoni nel trasporto, in particolare in Europa, non la domanda.

Nessuna modifica alla strategia suggerita da Equita SIM che mantiene una view bullish su Stellantis, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 19 euro.

Intesa Sanpaolo taglia il target price

Anche Intesa Sanpaolo consiglia di acquistare, ma oggi ha rivisto verso il basso il target price da 18,7 a 16,6 euro.

Gli analisti fanno sapere di essere molto più cauti sul mercato finale dell'auto nel 2023 e sul contesto competitivo, specie in Europa, riducendo la previsione di eps adjusted per il prossimo anno nell'ordine del 12%.

Stellantis bocciato da Banca Akros

Brutte notizie per Stellantis sono arrivate da Banca Akros che ha deciso di bocciarlo, con un cambio di strategia da "buy" a "neutral", a fronte di un fair value che passa da 17,5 a 15 euro.

Gli analisti spiegano che a loro dire Stellantis dovrebbe sovraperformare il mercato vista la sua bassa valutazione, ma il timore è che la luna di miele di 18-24 mesi vissuta dall'industria automobilistica potrebbe concludersi presto, motivo per cui i risultati record del 2022 difficilmente dovrebbero essere replicabili.