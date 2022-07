A pochi minuti dalla chiusura delle contrattazioni odierne, la seduta prosegue in buon rialzo per Stellantis che estende il rally della vigilia.

Stellantis in evidenza sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver archiviato la giornata di ieri con un poderoso rialzo di oltre sette punti percentuali, oggi ha mostrato qualche incertezza nelle battute iniziali, per poi spingersi ancora in avanti.

Negli ultimi minuti Stellantis si presenta a 12,44 euro, con un progresso del 3,68% e oltre 10,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12,5 milioni.

Stellantis: Kepler Cheuvreux taglia il target, ma upside è da urlo

Stellantis oggi è tra i migliori nel paniere delle blue chip e, al pari di quanto accaduto ieri, mostra una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Il titolo oggi è finito sotto la lente di Kepler Cheuvreux, i cui analisti da una parte hanno confermato la raccomandazione "buy" e dall'altra hanno tagliato il prezzo obiettivo da 30 a 20 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 62% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Questa sforbiciata si inserisce all'interno di una mossa più ampia che ha riguardato i protagonisti del settore auto e componentistica a livello europeo.

Il broker ha rivisto verso il basso stime e target price sui temi del comparto, spiegando che solitamente una recessione riduce la domanda di auto e porta a un pricing negativo, visto che i produttori devono tagliare le scorte in eccesso prima di ridurre nel caso la produzione per adattarla a una domanda su livelli più bassi.

Gli analisti di Kepler Cheuvreux ci tengono in ogni caso a ribadire che Stellantis si conferma uno dei titoli preferiti nel settore insieme a Mercedes Benz, Michelin e Volkswagen.

Stellantis: anche UBS cambia il fair value. Buy confermato

A puntare senza indugio su Stellantis è anche UBS che proprio ieri ha reiterato la sua view bullish, ribadendo la raccomandazione "buy", con un target price tagliato da 25 a 18,5 euro, anche in questo caso un valore ben superiore alle attuali quotazioni di Borsa.

Come nel caso di Kepler Cheuvreux, anche gli analisti di UBS non sono intervenuti solo su Stellantis, ma hanno rivisto i target price dei principali produttori di auto in Europa dopo la diffusione dei dati relativi alle vendite di auto nei principali mercati del Vecchio Continente.