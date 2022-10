La nuova settimana è partita decisamente bene per Stellantis che sta approfittando della buona intonazione del Ftse Mib, allungando progressivamente il passo.

Stellantis vivace, tra i migliori del Ftse Mib oggi

Dopo aver chiuso la giornata di venerdì scorso con un calo di circa tre quarti di punto, il titolo oggi ha ripreso subito la via dei guadagni, mostrando maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Stellantis negli ultimi minuti si presenta a 13,422 euro, a ridosso dei top intraday, con un rialzo del 2,66% e oltre 5,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11 milioni.

Il titolo occupa una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip nel giorno in cui è finito sotto la lente di Equita SIM, nell'ambito di un aggiornamento sul settore.

Stellantis: update di Equita sul settore automotive

Gli analisti ritengono che il terzo trimestre di quest'anno sia tale da permettere di confermare/alzare le guidance per l'intero 2022 alla maggior parte delle società, ma al contempo tagliano le previsioni sul 2023.

La SIM milanese ha deciso di ridurre la previsioni sulla produzione globale di auto nel 2023 da +2/+4% a -2/0% anno su anno.

Inoltre, ritenendo inevitabile l’erosione del potere d’acquisto dei consumatori e difficile la compensazione dell’impatto dell’inflazione sui costi, ha tagliato trasversalmente le stime per il 2023.

Per le società che coprono, tra cui Stellantis, gli analisti in media hanno ridotto del 13% le previsioni sull'eps adjusted 2023, posizionandosi il 15% sotto il consensus.

Stellantis: analisti tagliano le stime sul 2023

Guardando in particolare a Stellantis, Equita SIM ritiene che la guidance sull'intero 2022 venga rispettata, segnalando che la stessa per la verità è piuttosto qualitativa.

Al contrario, per il 2023 gli analisti tagliano le stime, in conseguenza dell’aggiornamento della view sul settore, con volumi 2023 rivisti al ribasso, degli effetti dell’inflazione non totalmente recuperabili.

A ciò si aggiunga l'idea degli analisti che il price-mix non possa restare positivo come negli ultimi due anni.

Le stime di EBIT adjusted sono state tagliate del 10% e quelle di utile netto adjusted dell'11%, proiettando un calo anno su anno rispettivamente del 23% e del 25%.

Gli analisti fanno sapere che ora il loro adjusted EPS è il 19% inferiore al consensus.

Nelle loro stime aggiornate dopo il primo semestre, gli esperti di Equita SIM avevano già previsto un calo anno su anno dei risultati 2023.

Stellantis: target price giù a 19 euro. Buy confermato per 5 motivi

Per questo il target price di Stellantis scende solo del 5% a 19 euro per azione, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 41% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La raccomandazione "buy" sul titolo è confermata per diversi motivi: in primis i multipli restano estremamente cheap e in secondo luogo le sinergie derivanti dalla fusione non sono finite.

A ciò si aggiunga che la struttura finanziaria di Stellantis è solida, anche escludendo il factoring e un quarto motivo alla base del buy è dato dalla forza del dollaro che genera un effetto traslativo positivo.

Infine, la pipeline è in grado di supportare la corsa ai veicoli elettrici a batteria.

Nel settore automotive, Stellantis reta la prima scelta di Equita SIM, nonostante la ciclicità del business, alla luce delle sinergie della fusione con PSA e della struttura finanziaria solida.