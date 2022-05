Un titolo da non perdere, PUBBLICATO: 3 ore fa

La seduta odierna ha imposto una battuta d'arresto anche per Stellantis che ha rivisto il segno meno dopo quattro rialzo di fila.

Stellantis in calo dopo quattro rialzi di fila

Il titolo, dopo aver guadagnato quasi due punti percentuali ieri, ha anche provato a spingersi ancora in avanti oggi, salvo poi tornare sui suoi passi.

A fine giornata Stellantis si è fermato a 13,934 euro, con un calo dello 0,47% e forti volumi di scambio, visto che sono transitate sul mercato oltre 37 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 15 milioni.

Stellantis estende la partnership con Toyota

Il titolo ha tirato il fiato dopo che ieri è stato siglato l’ampliamento della partnership esistente per la fornitura da parte di Stellantis a Toyota Motor Europe di un nuovo veicolo commerciale di grandi dimensioni anche in versione elettrica a batteria, prodotto negli stabilimenti in Polonia e Italia a partire dal primo semestre del 2024.

Questo modello verrà immesso sul mercato europeo con il marchio Toyota, segnando il suo debutto in questo segmento e completando la gamma di veicoli commerciali leggeri dopo quello di medie dimensioni prodotto in Francia

dal 2012 e quello compatto realizzato in Spagna dal 2019, sempre forniti da Stellantis.

Con questo accordo Stellantis rafforza la leadership nei veicoli commerciali leggeri nell’EU30, contribuendo all’assorbimento di costi fissi.

Stellantis al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM stimano che il segmento veicoli commerciali leggeri generi margini superiori alla media del business europeo e sia tra i più profittevoli del gruppo.

Resta immutata la view bullish su Stellantis che per la SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 19 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 36% rispetto alle quotazioni correnti a Piaza Affari.