Stellantis sotto scacco. Male le immatricolazioni a dicembre

Stellantis colpito da forti sell dopo i dati relativi alle vendite di auto nell’ultimo mese del 2023 in Francia e in Italia.

Seduta molto pesante oggi per Stellantis, stretto nella morsa dei ribassisti, in una giornata in cui le vendite stanno avendo la meglio sul Ftse Mib.

Stellantis in netto calo

Il titolo ieri ha avviato il nuovo anno con un frazionale rialzo dello 0,12% dopo due sessioni consecutive in calo e oggi ha ripreso con decisione la via delle vendite.

Negli ultimi minuti, Stellantis viene fotografato a 20,36 euro, a ridosso dei minimi intraday, con un affondo del 3,9% e oltre 6 milioni ci azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 9 milioni.

Stellantis: le vendite di auto in Francia a dicembre

Il titolo perde terreno dopo la diffusione dei dati relativi alle vendite di auto a dicembre.

Nell’ultimo mese del 2023, penalizzato da 2 giorni lavorativi in meno, le immatricolazioni sul mercato francese, che ha rappresentato circa l’11% dei volumi di Stellantis nel 2022, sono cresciute del 14% anno su anno a 217mila unità (FY23 +15% YoY a 2.15mn), di cui auto +15% a 181mila unità e veicoli commerciali in rialzo del 9% a 36mila unità.

Il dato dell’intero 2023 resta del 20% inferiore a quello pre-COVID del 2019.

Stellantis ha sottoperformato anche questo mese, calando del 4% su base annua a 49mila unità, con un rialzo del 2% a 621mila unità nell’intero 2023, con auto in calo dell’8% a 38mila e veicoli commerciali leggeri in rialzo dell’8% a 11mila unità, penalizzata soprattutto dai brand Citroen e Peugeot.

Stellantis: le vendite in Italia a dicembre

Passando al mercato italiano, che rappresenta circa il 9% dei volumi di Stellantis, a dicembre le vendite sono cresciute del 6% a 111mila veicoli.

Equita SIM evidenzia che si tratta del quindicesimo mese consecutivo di crescita, ma il 2023 resta del 18% inferiore al livello pre-pandemia del 2019.

Stellantis ha sottoperformato anche in Italia, con un calo delle vendite del 9% su base annua a 30mila unità, principalmente a causa della debolezza dei brand Fiat, in flessione del 16% a 11mila unità, Jeep anch’esso in calo del 16% a 3.900 unità e Opel in contrazione del 19% a 2.100 unità.

Sia l’Unrae che il centro studi Promotor stimano il mercato italiano nel 2024 rimanga stabile in parte anche penalizzato nel breve periodo dagli effetti dell’attesa dell’introduzione dei nuovi incentivi che il Governo presenterà l’1 febbraio.

Equita SIM evidenzia che i dati dei due paesi europei più importanti per Stellantis sono superiori alla stima dei volumi di mercato 2023 che la società, in occasione del terzo trimestre, aveva alzato sia per l’Europa allargata, da +7% a +10%, che Nord America, da +5% a +8%.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che l’impatto negativo degli scioperi negli Stati Uniti possa essere compensato dal miglior andamento dei volumi a livello globale sebbene in Europa Stellantis abbia sottoperformato il mercato.

Confermata intanto la view della SIM milanese, che sul titolo mantiene immutata la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 23 euro.

Stellantis: la view di Intesa Sanpaolo

A scommettere su Stellantis è anche Intesa Sanpaolo, con una raccomandazione “buy” e un target price a 21,2 euro.

Gli esperti fanno sapere di non essere particolare sorpresi dal moderato aumento delle immatricolazioni auto in Italia a dicembre, per via del difficile confronto anno su anno.

