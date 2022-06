Stellantis in rialzo anche oggi all'indomani dei dati sulle vendite di auto in Italia, Francia e USA a maggio. Per i broker è un buy imperdibile.

Nuova seduta in positivo per Stellantis che non più tardi di ieri ha messo a segno un progresso di quasi due punti percentuali, riprendendo la via dei guadagni dopo la pausa di martedì, quando era ricomparso il segno meno dopo quattro rialzi di fila.

Stellantis in rialzo anche oggi

Il titolo oggi continua a muoversi lungo la via dei guadagni, presentandosi a 14,296 euro, con un progresso dello 0,85% e oltre 2,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 15 milioni.

Stellantis: focus sulle immatricolazioni a maggio in Italia

Stellantis sale ancora all'indomani dei dati sulle vendite di auto in Italia a maggio.

Il mese scorso il mercato delle quattroruote ha registrato immatricolazioni pari a 121.299 vetture, in flessione del 15,1% rispetto allo stesso mese del 2021.

Equita SIM evidenzia che il dato è sempre in calo, ma meno dei mesi precedenti, con una flessione del 24% da inizio anno, anche perché maggio è stato favorito da un giorno lavorativo in più. Gli analisti evidenziano che il calo è sempre da imputare alla nota carenza di semiconduttori.

Simile la performance di Stellantis: in Italia, che ha rappresentato circa il 7% del fatturato del gruppo nel 2021, la società riportato una contrazione delle vendite del 15,6%, con una quota di mercato pari al 39,1%.

Da inizio anno le vendite di Stellantis mostrano una contrazione del 30%, mentre a maggio si segnala una sovraperformance dei marchi Jeep, con un calo del 6%, oltre a Lancia, Alfa Romeo e DS, con la prima in flessione del 7%, il secondo brand in rialzo del 3% e il terzo del 18%, ma generando pochi volumi hanno un impatto modesto a livello di gruppo.

Secondo gli analisti di Equita SIM, il contributo degli incentivi scattati dalla seconda metà del mese si manifesteranno nei prossimi mesi.

A maggio la quota di mercato di Stellantis è scesa dal 39,3% al 39,1%, mentre da inizio anno si è avuta una riduzione dal 40,1% al 36,9%.

Stellantis: le vendite in Francia

Quanto al mercato francese, le immatricolazioni a maggio sono calate del 12% anno su anno a 177mila veicoli, favorite da due giorni lavorativi in più.

Anche in Francia Stellantis ha performato sostanzialmente in linea, con una flessione del 13% anno su anno a 61mila unità, con una contrazione del 22% da inizio 2022, con una sovraperformance dei marchi Opel (+12%) e DS (+7.5%).

Stellantis: male le immatricolazioni negli Stati Uniti

Segno meno anche per il mercato statunitense, che ha riportato una riduzione delle vendite nell'ordine del 30% a circa 1,1 milioni.

La SAAR è stata di 12,7 milioni, in calo del 27% e in peggioramento rispetto ai mesi precedenti. imputabile alla mancanza di incentivi e carenza di scorte. Il calo nel mese è sempre da imputare al noto shortage di semiconduttori.

Gli analisti di Equita SIM restano dell`idea che il contributo dell'area Europa allargata di Stellantis nel 2022 sia in netto calo, con il contributo del prezzo-mix che compenserà solo parzialmente il calo dei volumi.

Stellantis: Equita SIM dice buy

Per il nord America gli analisti della SIM milanese si aspettano un recupero progressivo nei prossimi mesi.

Resta invariata intanto la view bullish di Equita SIM che su Stellantis ha una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 19 euro.

Stellantis: anche Intesa Sanpaolo è bullish

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo, che ha un rating "buy", con un target price a 20,4 euro.

Gli analisti si aspettano che Stellantis, in uno scenario complicato per il mercato italiano, continui a beneficiare del forte pricing in tutte le sue aree e della sua redditività a doppia cifra nell'area Nafta, dove la situazione del mercato appare meno difficile.

Stellantis: per Bestinver può salire di quasi il 100%

Infine, è bullish la view di Bestinver che consiglia di acquistare Stellantis, con un range di valutazione pari a 26-28 euro, valore che nella parte alta del range implica un potenziale di upside di circa il 96% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Commentando i dati sulle vendite, gli analisti ritengono che il peggio potrebbe essere alle spalle per i trend dei volumi nei due principali mercati europei di Stellantis, Italia e Francia.