Stellantis imbocca la via del rialzo dopo aver tentennato per buona parte della seduta: focus sull'ultimo investimento azionario. Analisti bullish.

Sulla scia dell'accelerazione al rialzo registrata dal Ftse Mib, si rafforza strada facendo anche il bilancio di Stellantis.

Stellantis imbocca la via del rialzo

Dopo aver mostrato un andamento incerto fino al primo pomeriggio, il titolo ha imboccato la via dei guadagni, presentandosi negli ultimi minuti a 12,384 euro, con un rialzo dell'1,39% e oltre 8 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

Stellantis investe 50 mln in Vulcan Energy

Stellantis si spinge in avanti dopo che il gruppo, tramite una nota congiunta con Vulcan Energy, ha annunciato oggi l’investimento azionario in Vulcan per 50 milioni di euro e l’estensione a 10 anni dell’accordo vincolante

di fornitura originale.

L’investimento azionario, che porterà Stellantis a diventare il secondo azionista di Vulcan Energy, contribuirà all’aumento delle trivellazioni nel suo campo di produzione Upper Rhine Valley Brine Field per l’espansione produttiva prevista da Vulcan.

Quest'ultima sta già producendo energia geotermica nel suo sito Upper Rhine Valley Brine Field e, nell’ambito del progetto Zero Carbon Lithium™, prevede di produrre idrossido di litio senza combustibili fossili e con un’impronta netta di carbonio pari a zero.

Stellantis: il commento del CEO Tavares

Commentando la notizia diffusa questa mattina, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato: "Questo investimento altamente strategico in un’azienda leader nel settore del litio ci consentirà di creare una catena del valore resiliente e sostenibile per la nostra produzione europea di batterie per veicoli elettrici".

Stellantis: Intesa Sanpaolo dice buy, con target stellare

Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, l'investimento di Stellantis in Vulcan Energy non a un impatto rilevante sui fondamentali del gruppo, ma è coerente con la sua "Dare Forward Strategy 2030".

Confermata la view bullish su Stellantis, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 20,4 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 65% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Stellantis: anche per Banca Akros è da comprare

A scommettere su Stellantis è anche Banca Akros che oggi ha reiterato il rating "buy", con un target price a 19 euro.

Anche gli analisti di questa casa d'affari giudicano neutrale la notizia dell'investimento azionario annunciato da Stellantis.

Gli esperti evidenziano che tale mossa è chiaramente intesa ad assicurare una fonte di litio, in coerenza con i programmi di elettrificazione del gruppo.