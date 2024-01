Ftse Mib sempre più in alto. Si salirà ancora?

La prima seduta del 2024 è partita in maniera contrastata per le Borse europee, che non sono riuscite a muoversi tutte nella stessa direzione di marcia.

Il Ftse100 e il Cac40 si sono mossi di pari passo, cedendo rispettivamente lo 0,15% e lo 0,16%, mentre il Dax è salito dello 0,11%.

A indossare la maglia rosa è stata Piazza Affari, che ha visto il Ftse Mib terminare le contrattazioni a 30.524 punti, con un rialzo dello 0,57%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.863 e un minimo a 30.326 punti.

L’indice delle blue chip ha aggiornato i massimi del 2023 in area 30.650, arrivando a mettere sotto pressione l’ostacolo successivo dei 30.800 punti, superato nell’intraday, prima di un arretramento che ha riportato i corsi in area 30.500.

Ftse Mib: il 2024 parte con nuovi top. E’ solo l’inizio?

A parte una certa vivacità mostrata dal Ftse Mib, che si è mosso in un range più ampio rispetto a quello delle ultime sedute del 2023, non cambia di fatto lo scenario già delineatosi di recente.

Ulteriori spunti positivi si avranno con conferme al di sopra dei 30.500 punti prima e dei 30.650 punti in seguito.

Sarà importante questo punto il superamento dei nuovi top in area 30.800/30.850, oltre cui il Ftse Mib andrà a testare area 31.000.

In caso di ulteriore forza, l’indice si spingerà in direzione dei 31.200 e dei 31.500 punti, raggiunti i quali si dovrebbe assistere a una pausa prima di nuove salite.

Ritorni al di sotto dei 30.500 punti vedranno il Ftse Mib ripiegare verso i 30.200 e i 30.000 punti, dove si potrebbe assistere già a un tentativo di recupero.

In mancanza di ciò, saranno da mettere in conto ripiegamenti più profondi verso i 29.800 e i 29.500 punti, con estensioni ribassiste verso i 29.200 e i 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Sul fronte macro USA, per domani oltre all’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, si conoscerà l’indice ISM manifatturiero che a dicembre dovrebbe salire da 46,7 a 47,1 punti.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Germania dove è atteso il tasso di disoccupazione che a dicembre dovrebbe attestarsi al 5,9%, confermando la rilevazione precedente.

Sempre in Germania, da seguire l’asta dei titoli di Stato con scadenza dicembre 2025 per un ammontare massimo di 4,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire Stellantis, dopo che a dicembre il mercato dell’auto ha registrato immatricolazioni in crescita del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Stellantis ha sottoperformato, con una flessione delle vendite dell’8,6%, a fronte di una quota di mercato pari al 26,8%.