Per Stellantis arrivano brutte notizie dagli States, compensate però dal successo dei nuovi incentivi in Italia. Analisti bullish: target da favola.

Ancora un segno più per Stellantis che oggi allunga il passo, muovendosi quasi in linea con l'indice Ftse Mib,

Il titolo ieri ha messo a segno un progresso di quasi due punti percentuali dopo aver ceduto oltre il 3% nella sessione della vigilia, e oggi prova a estendere il recupero.

Stellantis sale ancora dopo il recupero di ieri

Negli ultimi minuti Stellantis si presenta a 13,466 euro, con un vantaggio dello 0,6% e oltre 2,7 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 15,2 milioni.

Stellantis si muove poco al di sopra della parità, sulla scia di alcune buone e cattive notizie, provenienti rispettivamente dall'Italia e dagli Stati Uniti.

Stellantis: ottima partenza per i nuovi incentivi in Italia

Per quanto riguarda il nostro Paese, il focus è sui nuovi incentivi approvati dal Governo per l'acquisto di auto e moto.

Nel primo giorno di efficacia, si è registrata una forte domanda degli incentivi per auto ICE/ibride, che hanno registrato richieste per 100 dei 170 milioni di euro stanziati.

Minore è stata invece la richiesta per i veicoli elettrici, con 25 milioni chiesti a fronte dei 220 milioni disponibili, e per le auto ibride plug-in, con una richiesta di 20 milioni di euro su 225 milioni totali.

Stellantis: cosa aspettarsi con il nuovo ecobonus

Secondo gli analisti di Equita SIM, è quindi ragionevole aspettarsi che le immatricolazioni del mercato italiano possano recuperare a partire da giugno, dopo la flessione del 26,5% accusata nei primi 4 mesi dell'anno.

Il recupero dipenderà comunque dalla capacità di produrre, in funzione dell’evoluzione dello shortage di componenti.

La SIM milanese ricorda che l’Italia per Stellantis rappresenta il 9% dei volumi di vendita globali.

Stellantis: in arrivo probabile multa da 300 mln di dollari dagli States

Spostandosi dal Belpaese e volando sull'opposta sponda dell'Atlantico, secondo Reuters, la settimana prossima potrebbe essere comunicata una multa da 300 milioni di dollari, per il patteggiamento relativo all’inchiesta negli Stati Uniti per frode, dovuta ad emissioni inquinanti di 100mila veicoli (RAM e Jeep) venduti da FCA tra il 2014 e il 2016.

Equita SIM spiega che se l'indiscrezione sarà confermata, l’impatto per Stellantis sarebbe modesto, pari a meno dell'1% della capitalizzazione e gli analisti ritengono non abbia significative ripercussioni sull’immagine e quindi sulle vendite prospettiche.

Stellantis: la view e la strategia di Equita SIM

Da chiarire se fossero già stati fatti accantonamenti al riguardo e se questo possa avere ripercussioni anche su indagini simili in altri paesi, ma gli analisti ritengono comunque che eventuali rischi possano essere di ammontare inferiore.

Confermata la view bullish su Stellantis che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 19 euro.

Stellantis sotto la lente di Banca Akros e di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è anche Banca Akros che ha lo stesso rating e il medesimo target price a 19 euro.

Con riferimento alle indiscrezioni su possibili multe in USA, gli analisti non si aspettano impatti sull'andamento odierno del titolo.

Gli esperti ricordano che in base alle informazioni in loro possesso, l'ex Fca ha risolto tutte le questioni legali e le controversie legate ai motori diesel negli Stati Uniti, prima della fusione con Psa.

L'unico fronte aperto è quello riguardante il Dipartimento di Giustizia, risolto il quale non ci sarà più altri problemi legati al diesel.

I colleghi di Intesa Sanpaolo invece richiamano l'attenzione sull'impatto negativo della multa in arrivo, spiegando che corrisponderebbe a circa il 2,2% dell'utile netto previsto per Stellantis per quest'anno, con un potenziale impatto di 0,1 euro p azione sul fair value.

Intesa Sanpaolo non abbandona in ogni caso la sua view bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 20,4 euro, valore che offre un potenziale di upside di oltre il 51% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.