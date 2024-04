La seduta odierna ha visto scattare il semaforo nuovamente sul rosso per Stellantis, che perde terreno dopo due giornate consecutive in rialzo.

Stellantis soffre sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri quasi un punto percentuale, oggi ha avviato gli scambi già in calo, ampliando progressivamente le perdite, tanto da occupare al momento l’ultima posizione nel paniere delle blue chip.

Stellantis viene fotografato negli ultimi minuti a 22,47 euro, con una flessione del 3,25% e oltre 5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 9 milioni.

Stellantis: fatturato giù nel 1° trimestre

Il titolo perde terreno dopo che il gruppo ha diffuso alcuni dati relativi al primo trimestre, chiuso con ricavi netti per 41,7 miliardi di euro, in calo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023, a causa principalmente di minori volumi e di effetti cambio valutari e mix sfavorevoli, in parte controbilanciati da prezzi in tenuta.

Le consegne consolidate sono state pari a 1.335 mila unità, in flessione del 10%, che riflettono le azioni sulla produzione e sulla gestione dello stock in preparazione dell’arrivo dei nuovi prodotti nel secondo semestre 2024.

Il confronto è verso il primo trimestre 2023, in cui le consegne erano invece cresciute per la ricostituzione delle scorte presso la rete dopo un periodo prolungato di limitazioni nelle forniture.

Lo stock complessivo di veicoli nuovi di 1.393 mila unità al 31 marzo, riflette un miglioramento del livello e della struttura rispetto a dicembre 2023.

Le vendite globali di BEV e LEV sono aumentate rispettivamente dell’8% e del 13% rispetto al primo trimestre 2023, con focus globale e continuo con nuovi BEV in lancio durante tutto il 2024.

Quanto all’outlook, Stellantis ha ribadito l’impegno minimo di ottenere un margine di utile operativo rettificato (AOI) a due cifre nel 2024, nonché un flusso di cassa industriale netto positivo nonostante le incertezze macroeconomiche.

Stellantis: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, il fatturato del primo trimestre di Stellantis è stato inferiore alle attese, ma prezzi sono stati ancora positivi.

Gli esperti spiegano che la debolezza dei primi tre mesi dell’anno deriva in primo luogo dai volumi, oltre che dai cambi, mentre i prezzi sono stati ancora positivi.

Equita SIM si aspetta un recupero in corso d’anno col lancio dei nuovi modelli”, pur se la sua stima di fatturato 2024 in rialzo del 2% a 192,7 miliardi di euro, perde visibilità.

Non cambia intanto la view degli analisti che mantengono una strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 26,5 euro.

Stellantis: bullish anche la view di UBS

A scommettere sul titolo è anche UBS che oggi ha reiterato il rating “buy”, con un target price a 26 euro.

La banca elvetica evidenzia che i ricavi del primo trimestre di Stellantis sono stati inferiori alle attese, a fronte però di un pricing positivo.

Stellantis: cauti i giudizi di Banca Akros e Intesa

Cauta la strategia di Banca Akros che sul titolo ha una raccomandazione “neutral”, con un fair value a 26,9 euro.

Gli analisti, commentando i conti del primo trimestre, hanno parlato di consegne più basse, ma di prezzi medi di vendita più resilienti del previsto: in Nord America sono rimasti molto forti e positivi, mentre sono stati negativi in Europa.

La prudenza di Banca Akros è condivisa anche da Intesa Sanpaolo che su Stellantis ha un rating “hold”, con un prezzo obiettivo a 25,2 euro.

Gli analisti hanno definito inferiori alle attese i ricavi del primo trimestre, mentre a livello geografico si evidenziano trend migliori delle stime nell’area Nafta che hanno dato un certo sollievo, diversamente dal trend molto pù debole del previsto in Europa per via del pricing negativo.