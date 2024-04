Tra le blue chip che oggi hanno mostrato più forza relativa rispetto al Ftse Mib troviamo anche Stellantis.

Stellantis in rialzo per la seconda seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un progresso di oltre mezzo punto percentuale, ha guadagnato terreno per la seconda giornata consecutiva.

Stellantis si è presentato al close a 23,225 euro, con un vantaggio dello 0,78% e oltre 7 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 9,5 milioni.

Stellantis: domani i dati sui ricavi del 1° trimestre

Stellantis ha guadagnato ancora terreno alla vigilia dei dati relativi al fatturato del primo trimestre che saranno diffusi prima dell’apertura di Piazza Affari.

Stellantis: la preview di Equita SIM

Alla luce dei dati relativi alle immatricolazioni pubblicati fino a ora, gli analisti di Equita SIM ritengono che il fatturato del primo trimestre di Stellantis sia in calo del 10% anno su anno a circa 42,5 miliardi di euro.

Il dato sarà penalizzato in primo luogo dai volumi, solo in parte compensato dalla crescita in Europa, ma anche dall’effetto mix, dato che negli Stati Uniti la peggior performance è imputabile a RAM in calo del 26% anno su anno, in attesa del phase in del nuovo RAM 1500, oltre che dal forex, che nel primo trimestre del 2023 è stato l’unico trimestre positivo dello scorso anno.

Gli analisti non si aspettano alcun contributo dai prezzi, come nel quarto trimestre del 2023.

Gli esperti della SIM milanese si aspettano un recupero in corso d’anno col lancio dei nuovi modelli, ma la loro stima di fatturato 2024 in rialzo del 2% a 192,7 miliardi di euro, con volumi/mix circa +2% e prezzi -2%, perde visibilità.

In attesa dei dati ufficiali, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Stellantis, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 26,5 euro.

Stellantis: la view di Bank of America

A scommettere sul titolo è anche Bank of America Global Research che invita ad acquistare, in attesa di un primo trimestre debole per Stellantis.

Gli analisti evidenziano però che un’eventuale debolezza del titolo potrebbe offrire un’opportunità di acquisto in una equity story attraente.