Non c’è due senza tre e così anche la seduta odierna prosegue in territorio positivo per STM, che guadagna terreno per la terza giornata consecutiva appunto.

STM in luce sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver avviato la settimana ieri con un frazionale progresso dello 0,11%, performa decisamente meglio oggi, presentandosi negli ultimi minuti a 38,33 euro, con un rally del 2,935 e oltre 2,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,5 milioni.

STM trainato dal forte rally di Infineon

STM mostra una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib e occupa al momento la terza posizione nel paniere delle blue chip, sulla scia del newsflow positive del settore.

Il riferimento è in particolare all’euforia innescata dai conti di Infineon che intanto brilla alla Borsa tedesca, sfoggiando un poderoso rally di oltre il 13%.

La trimestrale di Infineon

Le azioni del produttore tedesco di semiconduttori spiccano il volo sulla scia dei risultati del primo trimestre, chiuso da Infineon con un utile netto in flessione del 52% a 394 milioni di euro, mentre il fatturato è sceso del 12% a 3,6 miliardi di euro.

Infineon però corre in Borsa sulla scia dell’Ebit che nel primo trimestre è stato del 9% superiore al consenso.

Da segnalare che il gruppo ha rivisto al ribasso le stime sulle vendite e sul margine dell’intero anno, ma secondo gli analisti di Jefferies la nuova guidance potrebbe rivelarsi troppo conservativa.

Secondo Citi, la decisione di Infineon di tagliare le previsioni sulla vendita e sul margine del 2024, sembra prudente e ragionevole, dato che il gruppo deve affrontare il rallentamento della domanda nel settore automobilistico.