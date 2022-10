Gli spunti timidamente rialzisti mostrati oggi al Ftse Mib, non riescono a coinvolgere tutte le blue chip.

Tra quelle che si muovono in controtendenza troviamo anche STM che occupa l'ultima posizione nel paniere di riferimento.

STM perde quota dopo 5 rialzi di fila

Il titolo, dopo ben cinque sessioni consecutive in rialzo e dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di oltre un punto e mezzo percentuale, oggi ha avviato gli scambi subito in calo.

Negli ultimi minuti STM si presenta a 34,635 euro, con una flessione del 2,52% e oltre 1 milione di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,1 milioni.

STM penalizzato dai conti di AMD e Samsung

Il titolo reagisce male alle indicazioni arrivate da alcuni protagonisti del comparto.

AMD, leader insieme ad Intel nel design delle CPU usate principalmente nei PC, ha pubblicato il fatturato preliminare per il terzo trimestre dell'esercizio fiscale in corso.

Il dato di Advanced Micro Devices è stato pari a 5,6 miliardi di dollari, oltre 1 miliardo di dollari sotto le attese, in flessione del 16% rispetto ai 6,7 miliardi di dollari previsti.

Il miss è stato concentrato nella parte client (pc) con un fatturato in calo del 53% trimestre su trimestre e del 40% su base annua, mentre il verticale datacenter ha continuato a mostrare trend di crescita, con un incremento dell'8% e del 45% rispettivamente su base trimestrale e annua.



Anche Samsung, principale produttore di memorie a livello globale, ha riportato risultati sotto le attese, anche se il miss è più contenuto.

STM: il commento di Equita SIM. Focus sui trend forti di TSMC

Secondo gli analisti di Equita SIM, le notizie confermano i trend di debole domanda e destocking già evidenziati da altre società esposte al verticale dei PC, quali Intel, Micron Technology e Nvidia, che era stato tra quelli che aveva maggiormente beneficiato dal Covid e che ora si sta normalizzando.

La SIM milanese segnala infine che TSMC continua invece a riportare dati molto forti con il fatturato del terzo trimestre in rialzo del 48% anno su anno.

Fra le società coperte da Equita SIM, quelle maggiormente esposte al segmento consumer electronics sono STM, Technoprobe, indirettamente, mentre Infineon ha una esposizione limitata.

Nessuna modifica intanto alla strategia suggerita per Equita SIM che su STM mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 45 euro.

STM: per Bca Akros è da comprare

Bullish invece la view di Banca Akros che oggi ha reiterato la raccomandazione "buy" su TM, con un target price a 46 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 33% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti si focalizzano sulle indicazioni arrivate da AMD che a loro dire alimentano le preoccupazioni sul settore dei semiconduttori.

Per gli esperti ci sono negative implicazioni anche per STM e, pur riconoscendo che possano esserci degli elementi specifici per AMD, ma Banca Akros evidenzia al contempo che la differenza tra i risultati diffusi dal gruppo e la guidance fornita in un primo momento, innescano grandi preoccupazioni sull'intero settore.