STM sotto scacco. Analisti calano la scure dopo i conti

La seduta odierna non sta riservando nulla di buono per STM che occupa la penultima posizione nel paniere delle blue chip, con un movimento in netta controtendenza rispetto al Ftse Mib.

STM tra i peggiori del Ftse Mib

Il titolo ieri ha ceduto circa mezzo punto percentuale dopo ben cinque sessioni consecutive in salita e oggi accusa una flessione più ampia.

Mentre scriviamo, STM passa di mano a 41,235 euro, con un ribasso del 2,77% e oltre 2 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,5 milioni.

Il titolo resta sotto la lente dopo che la società ha diffuso i conti del 2023, accompagnati da una guidance deludente per il primo trimestre di quest’anno e per l’intero 2024.

STM: spunti dalla management call

Gli analisti di Equita SIM, in una nota diffusa oggi hanno raccolto i principali spunti dalla call che ha visto ieri impegnato il management di STM.

Quanto alle prospettive dei ricavi 2024 per verticale, la divisione automotive è vista in creascita a una singola cifra media, includendo il destocking di Mobileye e i minori ricavi da riservazione di capacità.

L’industrial è stimato in calo, con un forte ribasso nel primo semestre e una forte ripresa nel secondo, poiché si prevede che il destocking durerà circa due trimestri, mentre l'elettronica personale e le comunicazioni sono stabili, escludendo la perdita del socket Apple.

I ricavi Sic dovrebbero crescere a doppia cifra nel 2024 e la guidance 2025 di 2 miliardi di dollari è confermata. Il peso di Tesla sul SiC dovrebbe diminuire con l'avvio di nuovi programmi.

Il margine lordo è atteso al 42% nel primo trimestre di quest’anno, ma exit rate pari a circa 45% grazie alla riduzione degli oneri di insaturazione;

STM: Equita SIM rivede le stime

Dopo i risultati diffusi ieri da STM, gli analisti di Equita SIM hanno tagliato le stime di eps del 19% per il 2024, ipotizzando il punto medio della guidance sui ricavi e un margine lordo del 43%.

Con riferimento al 2025 il taglio dell'EPS è significativamente più basso, nell’ordine del 4%, ipotizzando che il destocking industriale finisca entro l'estate del 2024 e che gli unloading produttivi vengano assorbito.

La valutazione sul 2024 a 15 volte il multiplo prezzo-utili è superiore alla mediana storica di 13 volte, mentre sul 2025 a 11 volte è più attraente, ma deve essere dimostrata la fine del destocking industriale prima di poter essere considerata pienamente.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su STM mantiene un giudizio improntato alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo ridotto del 4% a 52 euro.

STM: la view di Jefferies

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Jefferies che sul titolo hanno lo stesso rating “hold”, con un target price a 42 euro.

Il broker ha messo mano anche alle stime sui ricavi per l’anno in corso e per il prossimo, tagliandole rispettivamente del 5% e del 3%, mentre le previsioni sull’eps sono state ridotte del 9% e del 3%

Gli analisti vedono potenziale di più lungo termine al rialzo per il titolo, ma si aspettano che resti in un range nel medio termine.

STM bocciato da Barclays

Cattive notizie per STM che è stato bocciato da Barclays, i cui analisti hanno cambiato il rating da “overweight” a “equalweight”, tagliando il fair value da 52 a 46 euro.

Gli esperti apprezzano l’investment case di medio termine di STM, ma nel breve la valutazione non è sufficiente per offrire un sostegno.

Per questo motivo Barclays ha tagliato l’Ebit di circa il 20%, mentre le previsioni di eps per il 2024 sono state ridotto da 3,79 a 2,97 dollari.

STM: l’analisi di BofA e di Stifel

A mantenere una view bullish su STM è Bank of America che oggi ha ribadito la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo tagliato da 63 a 57 euro.

Anche in questo caso gli analisti hanno rivisto verso il basso le stime di Ebit 2024 del 23%, per tenere conto di ricavi e margine lordo più bassi.

Si sono mossi nella stessa direzione i colleghi di Stifel, che da una parte hanno confermato il rating “buy” e dall’altra hanno abbassato il target price da 55 a 50 euro.

Gli analisti sono intervenuti anche sulle stime, tagliando quelle di eps del 19% per quest’anno e dell’8% per il 2025.