STM scatta ancora in avanti. Analisti scatenati sul titolo

A Piazza Affari quest’ultima seduta della settimana prosegue in maniera vivace per STM, che conquista la seconda posizione nel paniere delle blue chip, con una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

STM sale ancora dopo il rally di ieri

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally di circa tre punti percentuali, scatta in avanti anche oggi.

Negli ultimi minuti STM si presenta a 46,785 euro, con un vantaggio del 2,62% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 3,5 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

STM: Stifel dice buy, ma taglia il target

STM oggi sta catalizzando ancora gli acquisti, sulla scia delle indicazioni arrivate da diversi analisti.

Quelli di Stifel hanno deciso di rivedere al ribasso il prezzo obiettivo da 60 a 55 euro, confermando la raccomandazione “buy”.

Il broker ha deciso di aggiornare il suo modello per riflettere le dinamiche del margine lordo più deboli di quanto previsto in precedenza.

In conseguenza di ciò le stime di eps sono state ridotte nell’ordine del 10% per il 2024, mentre sono state confermate per il 2025.

Gli esperti di Stifel ritengono in ogni caso che la valutazione di STM resti interessante e si collochi al di sotto della media del settore.

STM: doppia promozione da UBS

Si sono mossi in direzione opposta i colleghi di UBS, che hanno riservato una doppia promozione a STM.

Da una parte, infatti, la banca elvetica ha migliorato il giudizio sul titolo, con un cambio di strategia da “neutral” a “buy”, a fronte di un target price incrementato da 52 a 54 euro.

Secondo UBS ci sono tre buoni motivi per acquistare STM: in primis la società ben posizionata per navigare il ciclo dell’auto.

In secondo luogo, il rischio di concentrazione dei clienti è sceso in maniera rilevante e da ultimo il titolo scambia a sconto rispetto al comparto di riferimento e ben sotto la media storica a 10 anni.

STM tra i preferiti di Citi. Ecco fin dove può volare

Infine, buone notizie sono arrivate per STM anche da Citi, che lo conferma come top pick nel settore, mantenendolo nella sua focus list.

La raccomandazione per il titolo resta invariata a “buy”, con un fair value alzato da 67 a 80 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 71% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La banca USA ritiene che le valutazioni correnti di STM non riflettano il forte appeal di medio termine sui fondamentali.

Gli analisti di Citi prevedono che l’auto/industrial, che rappresenta circa il 50% dei ricavi di STM, sia il driver primario della crescita nel 2024, con una domanda che si conferma robusta.