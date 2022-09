Sulla scia del buon rialzo messo a segno dal Ftse Mib, anche STM ritrova la retta via, dopo il lieve calo di ieri, quando la giornata è stata archiviata con un frazionale ribasso dello 0,05%.

STM ritrova il segno più dopo il lieve calo di ieri

In avvio di settimana il titolo è stato l'unico del Ftse Mib a chiudere le contrattazioni in rosso, tirando il fiato dopo quattro sessioni consecutive in salita.

Oggi STM ha ritrovato la via dei guadagni, pur mostrando meno forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Negli ultimi minuti, le azioni della società italo-francese sono fotografate a 37,17 euro, con un rialzo dello 0,68% e quasi 700mila titoli scambiati fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 2 milioni.

STM: rumor su forti prevendite per iPhone14

STM viaggia in positivo ed è oggetto di attenzione sulla scia di alcune indiscrezioni riguardanti Apple.

Secondo Bloomberg, le prevendite del nuovo iPhone 14, che è stato presentato lo scorso 7 settembre e che dovrebbe essere disponibile dal 16 Settembre, sono molto forti.

In particolare per il modello premium, Pro Max, i tempi di consegna si sarebbero allungati in modo significativo.

La domanda non è solo legata al mercato domestico, ma soprattutto a quello cinese, dove appunto i tempi di consegna sarebbero arrivati a 7 settimane, ed il sito dell’Apple store del sito di JD.com avrebbe avuto problemi a gestire i pagamenti per l’elevata mole di traffico.

STM: Equita SIM commenta le indiscrezioni

Secondo gli analisti di Equita SIM, la notizia è positiva per tutta la catena di approvvigionamento, inclusa STM, che deriva circa il 20% delle vendite da Apple, le cui azioni ieri hanno chiuso in rialzo del 4% a Wall Street.

Gli esperti di Equita SIM segnalano infine che, sempre secondo Bloomberg, Intel avrebbe ridotto la valutazione di Mobileye, la divisione che produce sistemi di guida assistita, da 50 a 30 miliardi di dollari, e posticipato l’IPO al 2023.

Sebbene la notizia sia negativa, a detta degli analisti della SIM milanese, implica comunque una valutazione molto elevata se confrontata con il fatturato atteso di Mobileye al 2023, pari a 2,2 miliardi di dollari. Equita SIM ricorda che Mobileye è partner di STM per il suo prodotto di punta EyeQ.

Non cambia intanto la view sulle azioni della società italo-francese che secondo la SIM milanese meritano una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 45 euro.