STM cauto dopo cattive notizie dagli States

STM cala per la terza seduta di fila, per nulla aiutato dalle ultime novità arrivate dall’opposta sponda dell’Atlantico.

Tra le blue chip che oggi non riescono a muoversi nella stessa direzione del Ftse Mib troviamo anche STM, che si mantiene poco sotto la parità.

STM in calo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver ceduto un punto percentuale ieri, viaggia ancora in calo oggi, scendendo per la terza seduta di fila.

Negli ultimi minuti STM viene fotografato a 40,455 euro, con un ribasso dello 0,1% e circa 450mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

Apple e Microchip: guidance sotto le attese

Ieri dopo la chiusura del mercato, Apple, principale cliente di STM, con un peso di oltre il 10% dei ricavi, e Microchip Technology, principale concorrente nel segmento dei microcontrollori (business che gli analisti di Equita SIM stimano valga oltre il 20% dei ricavi) hanno dato guidance per il trimestre di marzo sotto le attese.

In particolare, Apple ha indicato un fatturato flat anno su anno, rispetto a stime di consenso in crescita a una singola cifra bassa, principalmente per debolezza in Cina, Microchip Technology, invece, ha indicato vendite in calo del 40% anno su anno, circa il 20% sotto le attese di consenso.

Nella management call, Microchip Technology ha indicato che chiuderà le fabbriche per due settimane nei prossimi due trimestri come risposta al severo destocking nel settore industriale.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che le indicazioni di Apple e Microchip Techonology siano coerenti con la guidance di STM per il primo trimestre di quest’anno, che vede un calo mid-teens delle vendite su base annua, con un business industriale che gli esperti di Equita SIM stimano in flessione di oltre il 30% su base annua, quello del personal electronics in calo, mentre l’automotive dovrebbe avere una modesta crescita, a una singola cifra bassa.

Gli analisti della SIM milanese segnalano infine come le indicazioni di Microchip Technology pongano un rischio potenziale sulle stime di Infineon.

La società riporterà martedì 6 febbraio: il consenso si aspetta una leggera crescita delle vendite nel trimestre di marzo, probabilmente solo in parte giustificate dal maggiore peso dell’automotive e del business industriale legato alle utilities.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che mantiene un giudizio improntato alla cautela su STM, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 52 euro.

STM: il giudizio di Goldman Sachs

Cattive notizie per il titolo sono arrivate la scorsa settimana da Goldman Sachs, che da una parte ha ribadito il rating “sell” e dall’altra ha tagliato il target price da 37 a 34,5 euro.

La mossa segue la diffusione dei conti del 2023 da parte di STM, accompagnati da un outlook più debole del consensus.

Alla luce di ciò, la banca statunitense ha messo mano anche alle stime, tagliando quelle sui ricavi dell’8% con riferimento al periodo 2024-2027, per tenere conto di una domanda più debole e delle dinamiche in termini di correzione delle scorte, mentre le aspettative sull’Ebit sono state ridotte del 23% per l’anno in corso.