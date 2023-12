STM in positivo. Focus sulle ultime novità da Apple

Seduta all’insegna del recupero per STM che, dopo il calo della vigilia risale la china oggi, mostrando più forza del Ftse Mib.

Il titolo, dopo aver perso quasi tre punti percentuali ieri, ha imboccato da subito la via dei guadagni oggi.

STM risale dopo il netto calo di ieri

Negli ultimi minuti STM viene fotografato a 45,945 euro, con un rialzo dell'1% e oltre 550mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

STM resta sotto la lente sulla scia delle ultime notizie che arrivano dal settore di riferimento.

Apple sospende le vendite dei nuovi smartwatch

Apple sospenderà le vendite dei suoi smartwatch nei prossimi giorni per conformarsi a un divieto di importazione negli Stati Uniti ordinato da un'agenzia federale per il commercio, che ha riscontrato la violazione di brevetti di un concorrente.

L'azienda sospenderà le vendite online negli Stati Uniti dell'Apple Watch Series 9 e dell'Apple Watch Ultra 2 a partire dal 21 dicembre e nei negozi statunitensi dal 24 dicembre, togliendo dal mercato un popolare regalo di Natale a pochi giorni dalle festività.

Equita SIM ricorda in una nota che la Series 9 e l'Ultra 2 sono i principali modelli più recenti in vendita sul sito web dell'azienda.

L'SE, un modello più vecchio che non faceva parte della sentenza, continuerà a essere venduto. Gli orologi venduti in precedenza non saranno interessati dal divieto.

La sentenza del giudice statunitense

La sentenza della U.S. International Trade Commission ha stabilito che Apple ha violato i brevetti relativi a un sensore che rileva l’ossigeno nel sangue presente in alcune versioni del dispositivo.

Il caso ruota attorno all'azienda di tecnologia medica Masimo, che in una denuncia del 2021 ha affermato che Apple ha violato i suoi brevetti.

La società di Cupertino ha incluso un sensore, chiamato pulsossimetro, nella maggior parte dei nuovi modelli di Apple Watch dal 2020.

STM: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che l’impatto per STM, per cui Apple è il principale cliente, sia limitato, in quanto la maggioranza del fatturato riguarda iPhone e gli esperti ritengono che Apple possa modificare il prodotto per renderlo di nuovo commercializzabile.

Resta immutata intanto la view di Equita SIM, che su STM mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 50 euro.