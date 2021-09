77 consigli pensionistici per gli investitori over 50

Tra le blue chips che oggi non sono riuscite a sintonizzarsi con il Ftse Mib troviamo STM che ha rivisto il segno meno dopo due sessioni consecutive in rialzo. STM in calo dopo due rialzi di fila Il titolo, dopo aver guadagnato oltre un punto e mezzo percentuale venerdì scorso, oggi ha provato a più riprese a spingersi in avanti, salvo poi indebolirsi nel pomeriggio e chiudere gli scambi in calo. A fine giornata STM si è presentato a 38,12 euro, con un ribasso dello 0,35% e circa 1,5 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,7 milioni. STM: domani prima presentazione post conti da parte del CEO Il titolo si è mostrato debole alla vigilia di un appuntamento in agenda domani pomeriggio, quando alle ore 16.30 avrà inizio da parte del CEO di STM la prima presentazione post risultati del secondo trimestre, pubblicati il 27 luglio scorso, che potrebbe includere anche un aggiornamento sul current trading. STM: le attese di Equita SIM dall'evento di domani Gli analisti di Equita SIM si aspettano la conferma dei trend visti nel primo semestre dell'anno, ossia una domanda molto solida con continui colli di bottiglia nella supply chain, potenzialmente peggiorati ad agosto a causa della difficile situazione in Malesia che ha portato a chiusure temporanee da parte di alcuni fornitori che però non dovrebbero impattare sulla guidance delle vendite 2021 a 12,5 miliardi di dollari, più o meno 100 milioni di dollari. Gli esperti si aspettano anche commenti costruttivi sul 2022, ricordando che il consensus prevede vendite a 13,4 miliardi di dollari, in rialzo dell'8% anno su anno, con qualche elemento per quantificare da un lato agli aumenti di capacità programmati sulle proprie fabbriche e dall’altro la dimensione degli aumenti prezzi, considerando che recentemente il Wall Street Journal ha riportato che Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la più grande fabbrica indipendente al mondo e che è partner di STM, potrebbe aumentare i prezzi fra il 10% ed il 20%. STM: domani occhi puntati anche su Apple Gli analisti segnalano anche che Apple, che rappresenta il maggiore cliente di STM (24% del fatturato nel 2020) terrà domani la presentazione dei nuovi prodotti fra cui l'iPhone 13. L’evento dovrebbe fornire utili spunti per capire il potenziale di crescita del semi-content, sebbene per avere conferma dei design win da parte dei fornitori sarà necessario come al solito attendere i primi tear-down. Secondo il Wall Street Journal, nell'esercizio fiscale 2021, che termina a settembre, Apple venderà 239 milioni di iPhone (+27% yoy) con la crescita trainata non tanto dalla volontà diretta del consumatore di avere un nuovo HW 5G, quanto dagli sconti crescenti da parte dei principali Mobile Network Operator americani. Questi ultimi, che arrivano a regalare fino a 700 dollari su un iPhone che vale 1.000 dollari, hanno un forte interesse a far partire il 5G per migliorare l’ARPU. Secondo Equita SIM sarà quindi importante monitorare anche la volontà da parte dei Mobile Network Operator americani di continuare con tale politica che potrebbe sostenere le vendite di Apple anche sopra le stime di consenso. In attesa dell'appuntamento di domani, Equita SIM mantiene invariato il rating "hold" su STM, con un prezzo obiettivo a 38 euro.

