L'andamento debole del Ftse Mib, che continua a muoversi poco sotto la parità in attesa di nuove indicazioni da Wall Street, non sembra condizionare più di tanto l'andamento di STM.

STM sale ancora e snobba la debolezza del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un vantaggio di mezzo punto percentuale, si regala il bis oggi.

Negli ultimi minuti, le azioni della società italo-francese passano di mano a 35,95 euro, con un vantaggio dello 0,53% e oltre 500mila titoli scambiati fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,1 milioni.

STM: l'intervista all'AD. Focus Chips Act UE e mercato semiconduttptri

STM finisce sotto la lente sulla scia di un'intervista al CEO e presidente del gruppo, apparsa sul Sole 24 Ore.

Gli analisti di Equita SIM si sono focalizzati sui principali spunti, evidenziando in primis che il manager ha dichiarato che il Chips Act europeo è uno strumento utile per STM, che ha la propria base produttiva di front-end in Italia ed in Francia.

L'AD Jean-Marc Chery ritiene che il mercato dei semiconduttori sia ancora squilibrato, con una domanda superiore all’offerta.

In particolare, per quanto riguarda STM, il portafoglio ordini copre fra 6 e 8 trimestri di attività manifatturiera pianificata, a seconda del tipo di prodotto, con un rapporto fra ordini e fatturato ben al di sopra della parità e la capacità in termini di produzione totalmente saturata.

Se vogliamo guardare ai verticali, resta forte la domanda per l’Automotive e per una parte dell’Industrial.

Nell’elettronica di consumo e nei PC si vedono invece segnali di indebolimento della domanda, ma quella specifica per i prodotti STM rimane forte.

STM: ecco dove si concentrano i maggiori investimenti

Per quanto riguarda la capacità, al momento i maggiori investimenti sono sulla megafabbrica di Agrate Brianza e sulle attività legate all’elettronica di potenza su carburo di silicio a Catania.

In particolare, Agrate 300 millimetri inizierà ad essere operativa da fine anno e raggiungerà la capacità massima entro il quarto trimestre 2025.

La produzione sarà largamente ma non esclusivamente concentrata su prodotti per auto e Industrial. Il passaggio dalle attuali fette a 200mm a quelle a 300mm è uno dei fattori che dovrebbe aiutare l’efficienza manifatturiera e quindi il gross margin.

STM: confermati target 2025-2027. La view di Equita SIM

Nel corso dell'intervista, il CEO Chery ha confermato i target del Capital Markets Day, che prevedono di raggiungere 20 miliardi di dollari di fatturato nel triennio 2025-2027.

Equita SIM ricorda che STM ha in programma una presentazione di aggiornamento il prossimo 7 settembre.

In attesa di tale evento, gli analisti della SIM milanese mantengono una view cauta sul titolo, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 45 euro, valore che implica comunque un potenziale di rialzo nell'ordine di circa il 25% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.