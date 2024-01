STM: tanti sell dopo i conti. Cosa sta succedendo?

STM paga pegno alla delusione dei risultati del 2023 e delle previsioni per quest’anno. Le reazioni delle banche d’affari.

In una giornata in cui le vendite stanno avendo la meglio sul Ftse Mib, a pagare il pegno più delle altre tra le blue chip è STM.

STM sotto pressione dopo quattro rialzi di fila

Il titolo, reduce da ben cinque sessioni consecutive in rialzo, dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di oltre mezzo punto percentuale, oggi ha imboccato da subito la via delle vendite.

Anche se già in recupero dai minimi intraday, STM si conferma in territorio negativo, presentandosi negli ultimi minuti a 41,015 euro, con una flessione del 3,75% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 3,1 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

STM: i numeri del 4° trimestre

STM finisce in fondo al Ftse Mib, dopo la diffusione dei conti del quarto trimestre 2023, chiuso con ricavi in flessione del 3% a 4,282 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è sceso da 1,25 a 1,08 miliardi.

Il margine lordo si è attestato al 45,5% rispetto al 47,5% dello stesso trimestre del 2022, e l’Ebit è calato del 21% a 1,023 miliardi di dollari.

STM: i conti dell’esercizio 2023

Con riferimento all’intero 2023, STM ha riportato ricavi netti in aumento del 7,2% a 17,29 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è cresciuto da 3,96 a 4,21 miliardi di dollari.

L’utile lordo è salito dell’8,5% a 8,29 miliardi di dollari, mentre il margine lordo è passato dal 47,3% al 47,9%.

A fine 2023 la posizione finanziaria netta era positiva per 3,16 miliardi di dollari, contro gli 1,8 miliardi di inizio anno.

STM: le stime per il primo trimestre e per l’intero 2024

Per il primo trimestre di quest’anno, il management di STM si aspetta un fatturato nell’ordine di 3,6 miliardi di dollari, in flessione del 15,2% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre il margine lordo è stimato intorno al 42,3%.

Per l’intero 2024, i ricavi netti dovrebbero attestarsi tra 15,9 e 16,9 miliardi di dollari, a fronte di un margine lordo racchiuso tra un minimo superiore al 40% e un massimo intorno al 46%.

Commentando i numeri diffusi da STM, gli analisti di Equita Sim parlano di un fatturato e di un EBIT per il quarto trimestre in linea con le attese, mentre l’eps è influenzato da elementi fiscali positivi non ricorrenti.

Come atteso, il breakdown del fatturato evidenzia un andamento solido in automotive e debole nel segmento industriale.

La guidance è inferiore alle attese di Equita SIM, segnalano che il management ha indicato che vede una domanda finale stabile nel mercato automotive.

I vertici non osservano miglioramenti significativi nel verticale personal electronics e notano un ulteriore indebolimento nel segmento industriale.

Sulle nuove stime il titolo tratterebbe con un multiplo prezzo-utili 2024 di 16 volte, invece che di 12 volte.

Confermata la view cauta su STM, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 54 euro.

A puntare sul titolo è invece Morgan Stanley, che consiglia di sovrappesarlo in portafoglio, con un target price a 48 euro.

Secondo la banca USA, dai conti e dalla guidance di STM è emerso un messaggio chiave, ossia che i semiconduttori sono più deboli del previsto nel primo trimestre di quest’anno.

STM al vaglio di Jefferies

Cauti i colleghi di Jefferies, che sul titolo hanno ribadito il rating “hold”, dopo che la società italo-francese ha fornito una guidance ben sotto le attese sul primo trimestre e con riferimento all’intero 2024.

STM: per Citi il buy resta

Buone notizie per STM arrivano da Citi, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con una raccomandazione “buy” appunto e un fair value a 80 euro.

La banca USA spiega che gli ordini deboli hanno portato STM a fornire una guidance per il 2024 inferiore al consenso, ma gli analisti lo ritengono un taglio abbastanza significativo da rassicurare il mercato sul fatto che la società abbia tenuto conto di un sufficiente ribasso delle aspettative per il 2024.