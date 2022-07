STM sale in controtendenza rispetto al Ftse mib, grazie ad alcune buone notizie che arrivano dal settore. Titolo è buy con margine di rialzo favoloso.

A dispetto dell'andamento negativo del Ftse Mib, che continua a viaggiare a ridosso dei minimi intraday, prosegue in rialzo la seduta di STM, una delle blue chip capaci di muoversi in controtendenza oggi.

STM in rialzo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un frazionale progresso dello 0,11%, oggi sale per la terza giornata di fila.

Negli ultimi minuti STM si presenta a 31,265 euro, con un vantaggio dello 0,39% e oltre 600mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

STM: buone notizie dai conti di TSMC

Il titolo beneficia del newsflow del settore dopo che TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ha riportato i risultati per il secondo trimestre dell'anno, sopra le attese.

Il fatturato era già noto ed è pari a 18,2 miliardi di dollari, con un incremento del 37%, mentre il margine lordo si è attestato al 59,1% rispetto al 56,8% atteso e il margine operativo è stato pari al 49,1%, contro la guidance a 45%-47%.

STM: guidance Q3 di TSMC oltre le stime. Rivista quella sul 2022

Da segnalare che è migliore del previsto anche l'outlook per il trimestre in corso, visto che la guidance prevede ricavi a 19,8-20,6 miliardi di euro, in crescita del 36%, contro il consensus fissato a 18,4 miliardi.

Il margine lordo è atteso al58,5% contro il 56,8% su cui punta la comunità finanziaria.

Da evidenziare che TSMC ha migliorato la guidance per l'intero esercizio 2022, visto che con riferimento alle vendite le stime sono state aumentate da una crescita del 27%-29% anno su anno, a una del 35%, con un quarto trimestre implicito superiore al 30%.

Questo miglioramento è da ricondurre al fatto che la debolezza nel segmento consumer electronics è compensata da una forte domanda nei segmenti HPC, high performance computing, ed automotive, con TSMC che è in grado di riallocare la capacità produttiva.

STM: buone news, ma Equita SIM resta cauta

Secondo gli analisti di Equita SIM, le notizie che giungono da TSMC sono positive per il settore, segnalando infine che la società ha indicato lo spostamento di una parte delle spese per investimenti 2022 al 2023 per problemi nella catena di approvvigionamento.

Nessuna modifica intanto alla view su STM che per Equita SIM merita una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 42 euro.

STM: per Bca Akros è buy con upside favoloso

Bullish la strategia di Banca Akros che non più tardi di due giorni fa ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 51 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 62% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti si sono focalizzati sul memorandum of understanding siglato da STM e GlobalFoundries per la creazione di un nuovo impianto manifatturiero a gestione congiunta per la produzione di semiconduttori su wafer di silicio da 300 mm.

Banca Akros evidenzia che il progetto è coerente con la strategia produttiva di STM e trarrà beneficio da un significativo contributo pubblico da parte della Francia.

Inoltre, segnala fiducia nella forza della domanda di semiconduttori, soprattutto nel segmento auto.