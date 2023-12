STM cala, ma 2023 è tutto in salita. La view degli analisti

La penultima seduta del 2023 prosegue in calo per STM che, dopo aver guadagnato leggermente terreno ieri, indietreggia oggi.

Il titolo, archiviata la sessione della vigilia con un rialzo dello 0,33%, oggi ha provato a spingersi ancora in avanti, salvo poi tornare indietro.

STM cala dopo il rialzo della vigilia

Negli ultimi minuti STM viene fotografato a 45,45 euro, appena sopra i minimi intraday, con un calo dello 0,5% e oltre 650mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Le azioni della società italo-francese si apprestano a chiudere l’anno in corso con un rialzo di oltre il 37%, una performance superiore a quella del Ftse Mib che da inizio 2023 mostra un progresso di poco superiore al 28%.

STM: Equita SIM aggiorna le stime

Gli analisti di Equita SIM oggi hanno aggiornato le loro stime con un'ipotesi di un cambio euro-dollaro di 1,10 per l’esercizio fiscale 2024, ricordando che la loro stima precedente era di 1,05, con piccole modifiche alle ipotesi organiche, che si traducono in una riduzione delle stime di eps nell’ordine del 4% per il 2024.

La società italo-francese fornirà una guidance per il 2024 il 26 gennaio e gli analisti si aspettano che sia quantitativa sul capex e qualitativa sulle vendite.

La nuova stima di Equita SIM delle vendite per il 2024 è di 17,5 miliardi di dollari, in rialzo dell’1% anno su anno, a fronte dell’indicazione del consensus fissata a 17,4 miliardi di dollari, con un margine EBIT del 23,7%, al di sotto del 24,6% indicato dal consensus.

La sensibilità al cambio stimata per una variazione di +/- 1 centesimi nel tasso di cambio euro-dollaro è di +18 milioni di dollari per le vendite, molto diversa rispetto a Infineon, in quanto STM riporta in dollari e circa il 90% delle vendite è in questa valuta, e -/+40 milioni di dollari per l'EBIT, simile a Infineon dato il disallineamento tra costi e ricavi in euro.

Inoltre, gli analisti di Equita SIM hanno aggiornato il wacc per il recente calo dei tassi dei bond governativi.

STM: Equita SIM resta cauta, ma alza il target price

Complessivamente il minore wacc più che compensa le minori stime e il prezzo obiettivo di STM viene rivisto al rialzo dell’8% a 54 euro, con un multiplo prezzo-utili implicito 2025 pari a 13 volte.

Il giudizio sul titolo resta improntato alla cautela, con una raccomandazione “hold”, segnalando che il target price implica un potenziale di upside di quasi il 19% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.