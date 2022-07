L'andamento incerto del Ftse Mib, che pur avendo recuperato le perdite della mattinata si mantiene ancora poco sotto la parità, non disturba più di tanto la giornata di STM.

STM vira in positivo dopo avvio debole

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in salita, dopo aver archiviato quella di venerdì scorso con un progresso di oltre due punti percentuali, oggi ha avviato gli scambi in calo.

Superata una fase di debolezza iniziale, STM è riuscito ad azzerare le perdite e a virare in positivo, presentandosi negli ultimi minuti a 31,075 euro, con un rialzo dello 0,81% e oltre 600mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,5 milioni.

STM: MoU con GlobalFoundries per nuovo impianto in Francia

STM finisce sotto la lente e guadagna terreno per la quarta seduta di fila dopo che la società ha firmato un MoU, ossia un memorandum of understanding, con Global Foundries per la creazione di un nuovo impianto di produzione di semiconduttori da 300 mm, gestito congiuntamente dalle due società e adiacente all’attuale impianto da 300 mm di STM a Crolles, in Francia.

L’impianto dovrebbe raggiungere la piena capacità entro il 2026, con una produzione annua di 620mila wafer da 300mm a pieno regime, di cui circa il 42% realizzato da STM e il restante 58% Global Foundries.

Le parti non hanno reso noto l’importo, ma il quotidiano Le Figaro ha riportato che il nuovo sito francese di Crolles prevede un investimento di quasi 4 miliardi di euro.

STM e Global Foundries sono impegnate a costruire capacità per i loro clienti europei e mondiali.

Questo nuovo stabilimento supporterà diverse tecnologie, che si prevede resteranno molto richieste per le applicazioni automobilistiche, IoT e mobili nei prossimi decenni.

STM e GlobalFoundries riceveranno aiuti dallo Stato francese

STM e Global Foundries riceveranno un significativo sostegno finanziario dallo Stato francese per il nuovo stabilimento.

L’impianto sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell’European Chips Act, compreso l’obiettivo che l’Europa raggiunga il 20% della produzione mondiale di semiconduttori entro il 2030.

Dopo le novità annunciate dalla società italo-francese, gli analisti di Equita SIM hanno mantenuto una view improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 46 euro.

STM: la view di Citi. Buy con upside da urlo

A puntare sul titolo è invece Citi, i cui analisti hanno reiterato il rating "buy", con un target price a 53 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 70% rispetto all quotazioni correnti a Piazza Affari.

Commentando l'accordo con Global Foundries, la banca USA ricorda che in occasione del recente Capital Markets Day, STM aveva sottolineato con forza l'espansione nei 300mm.

Secondo Citi, il MoU con Global Foundries è un'altra forte affermazione da parte di STM sulle sue ambizioni di crescita futura.

Considerate le preoccupazioni del mercato sul ciclo, la banca USA spiega ch alcuni potrebbero lamentarsi del fatto che un investimento significativo è stato annunciato al picco del ciclo.

Gli analisti pensano in ogni caso che gli investimenti nei semiconduttori non dovrebbero temere le fluttuazioni di breve termine.