L'andamento negativo registrato oggi dal Ftse Mib sta mettendo sotto pressione diverse blue chips, tra le quali segnaliamo anche STM che occupa una delle ultime posizioni nel paniere di riferimento.

STM tra i peggiori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri circa mezzo punto percentuale, oggi ha imboccato da subito la via delle vendite, mantenendosi fino a questo momento in territorio negativo.

Mentre scriviamo, STM passa di mano a 36,18 euro, con un calo del 2,18% e oltre 900mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,57 milioni.

STM: commenti cauti da Intel sulla domanda per PC

Il titolo si muove sulla scia di alcune indicazioni arrivate dall'opposta sponda dell'Atlantico.

Durante una conferenza, il management di Intel ha indicato un peggioramento nella domanda rispetto alle indicazioni fornite ad aprile, legato in particolare al verticale dei consumer PC che durante la pandemia aveva avuto un picco di domanda che ora si sta normalizzando.

STM: più costruttiva la view di ON Semiconductor e Microchip

Al contrario il management di ON Semiconductor, che opera principalmente nel settore automotive/industrial, ha fornito commenti più costruttivi in particolare sulla evoluzione price-mix e sulla sostenibilità nel medio termine dei livelli record di margine lordo, visto che molti OEM stanno firmando dei contratti di fornitura per i prossimi 3 anni ai prezzi correnti.

Infine Microchip, leader nel settore dei microcontrollori, con mercati principali quelli auto, industriale e data center, ha evidenziato che nonostante condizioni macro peggiorate, non ha visto un deterioramento del proprio business e che eventualmente si attende solo soft landing in futuro, considerando il backlog ed il basso livello di scorte nel canale.

STM al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che questo conferma la loro view circa un migliore posizionamento di Infineon rispetto ad STM, con la prima che è prevalentemente esposta ai verticali auto/industriale, mentre la seconda ha una elevata esposizione al segmento personal electronics.

Resta immutata intanto la strategia della SIM milanese che su STM mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 46 euro.